ΕΛΛΑΔΑ

20.08.2025 15:32

Βυθίστηκε προς τα δεξιά το φορτηγό πλοίο «MN KOSTAS» ανοιχτά της Σητείας

ploio siteia

Κάθετη βύθιση προς τα δεξιά με την πλώρη να εξέχει του ύδατος, παρουσιάζει το φορτηγό πλοίο «MN KOSTAS» σημαίας Σιέρρα Λεόνε, που είχε προσαράξει στα ανοικτά της Σητείας τον Ιούλιο, ενώ οι λιμενικές αρχές έχουν κινήσει ήδη τις διαδικασίες για την απομάκρυνσή του ως ναυάγιο, λόγω ναυτιλιακού κινδύνου.

Όπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή, από το Λιμεναρχείο Σητείας, που διενεργεί την προανάκριση, συγκλήθηκε η γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 2881/2001 (Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις), χαρακτηρίζοντας το «MN KOSTAS» ως ναυάγιο ενώ αποφασίσθηκε η απομάκρυνσή του με ευθύνη της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου, καθώς λόγω της θέσης και της κατάστασής του αποτελεί ναυτιλιακό κίνδυνο. Για το θέμα η εταιρεία έχει ενημερωθεί σχετικά.

Κατά το διάστημα που ακολούθησε την προσάραξη, πραγματοποιήθηκαν –σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του ΛΣ-ΕΑ- από την ανάδοχο εταιρεία, εργασίες απάντλησης του συνόλου των καυσίμων και των λιπαντελαίων, εργασίες εκφόρτωσης του φορτίου (Γυψόχωμα), καθώς και σφράγιση των εξαεριστικών και καταμεριστικών σημείων του πλοίου, με τη χρήση Ρυμουλκών-Ναυαγοσωστικών πλοίων, Πλωτών Γερανών και άλλου Φορτηγού πλοίου.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα περιμετρικά του πλοίου και τέθηκε σε άμεση ετοιμότητα πρόσθετος αντιρρυπαντικός εξοπλισμός στη θαλάσσια περιοχή της προσάραξης και στο λιμένα της Σητείας, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

