20.08.2025 14:47

Χανιά: Επεισοδιακή καταδίωξη με τρεις τραυματίες αστυνομικούς έπειτα από έφοδο σε σπίτι

20.08.2025 14:47
Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην Χαλέπα Χανίων.

Η επιχείρηση στήθηκε σε οικία και επρόκειτο για υπόθεση ναρκωτικών σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Στην οικία φέρονται να βρίσκονταν δύο άτομα τα οποία αρνήθηκαν να συνεργαστούν στον έλεγχο και κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, κατάφεραν να ξεφύγουν, τραυματίζοντας τους αστυνομικούς.

Οπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι τραυματισμοί προήλθαν από το σπάσιμο τζαμιών, που δεν είναι σαφές προς το παρόν το πώς προκλήθηκε αυτό.

Οι αστυνομικοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, ενώ τα δύο άτομα που διέφυγαν, αναζητούνται.

