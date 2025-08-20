Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν τραυματία στην Πέτρου Ράλλη

Αλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στην Αττική, αυτή τη φορά με θύμα έναν οδηγό δίκυκλου στην Πέτρου Ράλλη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω όταν το μηχανάκι στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα, προσέκρουσε κάτω από άγνωστες συνθήκες, σε μια κολώνα.

Ο ένας εκ των δύο αναβατών μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ τραυματίας νοσηλεύεται ο δεύτερος.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο με έναν νεκρό στην Καλαμπάκα

«Βροχή» οι καταγγελίες στο MyCoast – Οι περισσότερες σε Χαλκιδική και Ανατολική Αττική

Φωτιές: Από σήμερα οι αιτήσεις των πολιτών για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών