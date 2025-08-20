search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025
20.08.2025 07:10

Τροχαίο με έναν νεκρό στην Καλαμπάκα

20.08.2025 07:10
troxaio new

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στην Καλαμπάκα στον δρόμο προς την Αύρα. Νεκρός είναι ένας μοτοσικλετιστής, περίπου 45 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekalampaka.gr, στο τροχαίο δυστύχημα στην Καλαμπάκα ενεπλάκησαν ένα Ι.Χ. επιβατικό όχημα και ένα δίκυκλο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη της μηχανής, ο οποίος εντοπίστηκε στην άσφαλτο χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άτυχος δικυκλιστής ήταν περίπου 45 ετών, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι νεαρής ηλικίας.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν άμεσα στο σημείο, κατέβαλαν απέλπιδες προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

