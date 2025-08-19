Τροχαίο-σοκ στα Χανιά: Αυτοκίνητο παρέσυρε άνδρα και τον πέταξε μέτρα μακριά

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή του Πλατανιά, στα Χανιά με τις εικόνες που κυκλοφορούν να σοκάρουν.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το zarpanews.gr ένας άνδρας που κινούνταν πεζός στον Πλατανιά την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, ενώ φαίνεται πως τον πέταξε μερικά μέτρα μακριά.

Ο άνδρας διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ορθοπεδικά τραύματα.

