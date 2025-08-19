Σαντορίνη: Μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι – Σύννεφο σκόνης σκέπασε την περιοχή

Σοβαρό πρόβλημα δημιουργήθηκε στον δρόμο ανάμεσα στο Ημεροβίγλι και την Οία της Σαντορίνης, έπειτα από κατολίσθηση βράχων.

Ο Έπαρχος Θήρας, Χαράλαμπος Δαρζέντας, ανέφερε ότι η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα και οργανώθηκε η επιχείρηση αποκατάστασης.

Με την βοήθεια του εθελοντικού Διασωστικού σώματος, απομακρύνθηκαν δύο μεγάλα βράχια, που στην κυριολεξία ήταν στον αέρα και φυσικά πολύ επικίνδυνα, καθώς και χώματα και πέτρες.

Η κατολίσθηση είχε αποτέλεσμα να καλυφθεί η περιοχή από ένα σύννεφο σκόνης. Κάτοικοι και τουρίστες παρακολούθησαν το γεγονός σοκαρισμένοι.

Μετά την επιχείρηση, ο δρόμος καθαρίστηκε και δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία. Στις προσπάθειες αποκατάστασης, εκτός από το Διασωστικό σώμα, συμμετείχαν επίσης η Αστυνομία και η Πυροσβεστική.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ο Ευτύχης Μπιτσάκης σε ηλικία 98 ετών

Χίος: Ενας 33χρονος τραυμάτισε βαριά την 30χρονη πρώην σύντροφο του

Πάτρα: Προφυλακιστέοι ο 25χρονος και ο 21χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο