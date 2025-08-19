Σαντορίνη: Μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι – Σύννεφο σκόνης σκέπασε την περιοχή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοβαρό πρόβλημα δημιουργήθηκε στον δρόμο ανάμεσα στο Ημεροβίγλι και την Οία της Σαντορίνης, έπειτα από κατολίσθηση βράχων.
Ο Έπαρχος Θήρας, Χαράλαμπος Δαρζέντας, ανέφερε ότι η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα και οργανώθηκε η επιχείρηση αποκατάστασης.
Με την βοήθεια του εθελοντικού Διασωστικού σώματος, απομακρύνθηκαν δύο μεγάλα βράχια, που στην κυριολεξία ήταν στον αέρα και φυσικά πολύ επικίνδυνα, καθώς και χώματα και πέτρες.
Η κατολίσθηση είχε αποτέλεσμα να καλυφθεί η περιοχή από ένα σύννεφο σκόνης. Κάτοικοι και τουρίστες παρακολούθησαν το γεγονός σοκαρισμένοι.
Μετά την επιχείρηση, ο δρόμος καθαρίστηκε και δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία. Στις προσπάθειες αποκατάστασης, εκτός από το Διασωστικό σώμα, συμμετείχαν επίσης η Αστυνομία και η Πυροσβεστική.
