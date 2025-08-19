search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

19.08.2025 17:45

Πάτρα: Προφυλακιστέοι ο 25χρονος και ο 21χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι, 25 και 21 ετών, για τον εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, στις 13 Αυγούστου.

Οι κατηγορούμενοι βρέθηκαν στο γραφείο της ανακρίτριας πρωτοδικών Πατρών, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη, ενώ ο 21χρονος φίλος του, ο οποίος φέρεται να ήταν οδηγός της μηχανής που χρησιμοποίησε ο 25χρονος για να φτάσει στο σημείο, βρέθηκε χθες Δευτέρα στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Ωστόσο, όταν εμφανίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας κρίθηκε ύποπτος φυγής και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για εμπρησμό κατά συναυτουργία.

