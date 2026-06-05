Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τη διάσωση ορειβάτισσας από τον Όλυμπο.

Η γυναίκα Βρετανικής καταγωγής πεζοπορούσε μόνη , χωρίς να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια και αδυνατεί να μετακινηθεί.

Στην επιχείρηση συνδράμουν δύο μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

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