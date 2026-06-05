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05.06.2026 17:40

Κεφαλονιά: Επιτυχής επιχείρηση διάσωσης 62χρονης Πολωνής τουρίστριας στη Φτέρη (Video)

05.06.2026 17:40
video diasosi kefalonia – new

Επιτυχή κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης μιας 62χρονης Πολωνής τουρίστριας, που τραυματίστηκε στο πόδι στην προσπάθεια της να προσεγγίσει μία δυσπρόσιτη παραλία στη Φτέρη Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 62χρονη πήγαινε προς την παραλία μαζί με άλλους πέντε τουρίστες. Μόλις τραυματίστηκε οι άλλοι τουρίστες που ήταν μαζί της κάλεσαν το 112. Για τη διάσωσή της κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Αργοστολίου και τη 16η ΕΜΟΔΕ.


Όταν οι πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο, όπου βρισκόταν η τραυματίας,  την ακινητοποίησαν, και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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