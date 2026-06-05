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05.06.2026 17:48

Συναγερμός στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό: Εντολή της NASA στους αστροναύτες να βρουν καταφύγιο και να προετοιμαστούν για εκκένωση λόγω διαρροής αέρα

05.06.2026 17:48
ISS

Η NASA διέταξε τους αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού να καταφύγουν στο διαστημόπλοιό τους και να προετοιμαστούν για πιθανή εκκένωση την Παρασκευή, καθώς ένα ρωσικό πλήρωμα προσπάθησε να διορθώσει μια επιδεινούμενη διαρροή αέρα στο τμήμα του τροχιακού εργαστηρίου, ανέφερε η αμερικανική υπηρεσία.

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew-12 της NASA στον σταθμό – δύο Αμερικανοί αστροναύτες, ένας Γάλλος αστροναύτης και ένας Ρώσος κοσμοναύτης – έλαβαν εντολές από τον έλεγχο της αποστολής στις 9:04 π.μ. ET να εισέλθουν στο διαστημόπλοιό τους Crew Dragon, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στον σταθμό, και να φορέσουν τις διαστημικές τους στολές σε περίπτωση που η διαρροή απαιτήσει επείγουσα εκκένωση, δήλωσε αξιωματούχος της NASA.

Η NASA και η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos, οι δύο κύριοι χειριστές του σταθμού, συζητούν εδώ και μήνες σχετικά με την αιτία και τις πιθανές διορθώσεις μικρών διαρροών αέρα στη ρωσική μονάδα υπηρεσίας Zvezda, μια βασική δομή του εργαστηρίου μεγέθους γηπέδου ποδοσφαίρου.

Οι διαρροές αέρα ήταν σχετικά μικρές τους τελευταίους μήνες, αλλά κλιμακώθηκαν τη Δευτέρα από μια λίβρα αέρα την ημέρα σε δύο λίβρες, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της NASA που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Οι αστροναύτες βρίσκονται στο εργαστήριο του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού σε τροχιά από τον Φεβρουάριο, διεξάγοντας επιστημονικές έρευνες για να βοηθήσουν στην προετοιμασία των ανθρώπων για μελλοντικές αποστολές εξερεύνησης στη Σελήνη και τον Άρη.

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Συναγερμός στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό: Εντολή της NASA στους αστροναύτες να βρουν καταφύγιο και να προετοιμαστούν για εκκένωση λόγω διαρροής αέρα

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 17:52
ISS
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό: Εντολή της NASA στους αστροναύτες να βρουν καταφύγιο και να προετοιμαστούν για εκκένωση λόγω διαρροής αέρα

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