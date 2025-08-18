Πάτρα: Απολογείται ο 25χρονος για τη φωτιά κοντά στο Γηροκομείο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών βρίσκεται ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομειού.
Ο 25χρονος έχει αρνηθεί την κατηγορία του εμπρησμού, λέγοντας πως βρέθηκε στη περιοχή για να συνδράμει στην κατάσβεσή της και όχι για να προκαλέσει τη φωτιά. Αυτή είναι η γραμμή που θα ακολουθήσει στην διάρκεια της απολογίας του στον ανακριτή.
Να τονιστεί πως νωρίτερα για την φωτιά στα Συχαινά Πατρών, κρίθηκαν προφυλακιστέοι ο 27χρονος και ο 19χρονος, με τον δεύτερο να έχει ομολογήσει.
