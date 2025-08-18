search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 10:35
ΕΛΛΑΔΑ

18.08.2025 10:06

Πάτρα: Προφυλακιστέοι οι δύο νεαροί για τον εμπρησμό στα Συχαινά

patra new

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 27χρονος και ο 19χρονος που κατηγορούνται για τον εμπρησμό στη μεγάλη πυρκαγιά στα Συχαινά Πατρών.

Οι δύο νεαροί, μετά τις απολογίες τους, οδηγήθηκαν στη φυλακή, ενώ σήμερα στις 11 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ η κατάσταση στην Πάτρα παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η πύρινη λαίλαπα κατέκαψε 40.500 στρέμματα, ενώ περισσότερα από 90 σπίτια και αποθήκες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Ξεκινά η καταγραφή των ζημιών

Παράλληλα, συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών, με τις διαδικασίες αποκατάστασης να τίθενται σήμερα στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης υπό την προεδρία του υφυπουργού Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου.

Η σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι στην Πάτρα, με τη συμμετοχή δημάρχων των πληγεισών περιοχών και του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. Το απόγευμα ο υφυπουργός θα μεταβεί στην Πρέβεζα.

Την ίδια ώρα, συνεργεία της ΔΕΗ και του ΟΤΕ δίνουν αγώνα δρόμου ώστε να αποκαταστήσουν το συντομότερο δυνατό τις ζημιές στις υποδομές και να επανέλθει η κανονικότητα στις πληγείσες περιοχές.

Ουκρανία: Οι απαιτήσεις του Τραμπ για ειρηνευτική συμφωνία αφήνουν τον Ζελένσκι με μόνο κακές επιλογές

Ο Πλεύρης και ο Άρειος Πάγος

Αυστραλία: Πρόστιμο μαμούθ στην Qantas για παράνομη απόλυση εργαζόμενων

Podcast αφερωμένο στον David Bowie με παρουσιάστρια την Kate Moss

Διεθνής Αμνηστία για Γάζα: «Το Ισραήλ διεξάγει μια σκόπιμη εκστρατεία λιμού»

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

