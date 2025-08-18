Σπέτσες: Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου – Υποβλήθηκε μήνυση (Video)

Με κάταγμα στη γνάθο διαγνώστηκε 18χρονος ο οποίος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού τα ξημερώματα του Δεκαπενταύγουστου στις Σπέτσες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, ο τραυματισμός του νεαρού οφείλεται σε καυγά μεταξύ δύο παρεών γνωστών μεταξύ τους που διαπληκτίστηκαν για μια κοπέλα.

Ο καυγάς εξελίχθηκε σε χειροδικία και ο 18χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου και διαπιστώθηκε κάταγμα στη γνάθο του, ενώ ο δράστης διέφυγε.

Ο τραυματίας την επόμενη ημέρα μετέβη στην Αθήνα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου και έκανε εξετάσεις. Εκτός από το κάταγμα στη γνάθο, έχει πρόβλημα ακοής στο δεξί του αυτί και εκτεταμένα χτυπήματα στο κεφάλι.

Ο πατέρας του 18χρονου υπέβαλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου και η δικογραφία, η οποία έχει μεταφερθεί στον εισαγγελέα, κάνει λόγο για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η γνωμάτευση του ιατροδικαστή, η οποία θα δείξει πώς ακριβώς προκλήθηκαν τα χτυπήματα και κατά πόσο σοβαρά θα μπορούσαν να ήταν.

