ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

18.08.2025 08:08

Επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου και της Καλαμάτας

18.08.2025 08:08
metanastes 44- new

Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γαύδου.

Πιο αναλυτικά,  το πρώτο σκάφος στο οποίο επέβαιναν 68 άνθρωποι, εντοπίστηκε από σκάφος του Λιμενικού και της Frontex, νότια της Γαύδου.

Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι του Καραβέ.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

Ακόμα μια λέμβος με 58 μετανάστες εντοπίστηκε και περισυνελλέγησαν οι επιβαίνοντες από δεξαμενόπλοιο σημαίας Μάλτας στην ίδια θαλάσσια περιοχή.

Μεταφέρονται συνοδεία λιμενικού σκάφους στο λιμάνι της Γαύδου.

Καλαμάτα: Στο λιμάνι οι 39 μετανάστες που διασώθηκαν στο μεσσηνιακό κόλπο

Σε επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος διασώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 39 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε ταχύπλοο που έμεινε ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης, 58 ναυτικά μίλια νότια της Καλαμάτας, στα ανοιχτά του μεσσηνιακού κόλπου.

Η ειδοποίηση έγινε μέσω του 112 και άμεσα κινητοποιήθηκε επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος. Σκάφος του Λιμενικού εντόπισε τη λέμβο, περισυνέλεξε με ασφάλεια τους επιβαίνοντες και τους μετέφερε στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου έφτασαν  λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών είναι υπήκοοι Μπαγκλαντές, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας υπήκοος Σουδάν, ο οποίος φέρεται να ήταν ο χειριστής του ταχυπλόου. Ο τελευταίος συνελήφθη από τους λιμενικούς.

Όλοι οι μετανάστες είναι άντρες και, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους από τη Λιβύη. 

Αναμένεται να φιλοξενηθούν προσωρινά στο χώρο των αποθηκών του λιμανιού της Καλαμάτας, όπου θα γίνει η επίσημη καταγραφή τους, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προανακριτική διαδικασία από το Λιμενικό Σώμα, ώστε να διαπιστωθεί αν μεταξύ τους υπάρχουν άτομα που εμπλέκονται στην παράνομη διακίνησή τους.

Στο σημείο βρίσκονται στελέχη καθώς και ο αντιδήμαρχος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίοι έχουν φροντίσει για τη διαμόρφωση του χώρου και την τοποθέτηση τουαλετών, ενώ υποστήριξη παρέχουν και μέλη του τοπικού τμήματος του Ερυθρού Σταυρού Καλαμάτας

Όταν ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, οι 39 διασωθέντες αναμένεται να μεταφερθούν σε κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στην ενδοχώρα.

