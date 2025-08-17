Αιγάλεω: Νεκρή γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Χωρίς τις αισθήσεις της βρέθηκε 65χρονη, μετά από φωτιά σε ισόγειο χώρο διπλοκατοικίας, όπου διέμενε στο Αιγάλεω.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Πυροσβεστική κλήθηκε για πυρκαγιά στο διαμέρισμα, αλλά όταν έφτασαν τα οχήματα η φωτιά είχες σβηστεί από περίοικους, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.
Οι πυροσβέστες που μπήκαν στο χώρο, βρήκαν τη γυναίκα, η οποία έφερε εγκαύματα, νεκρή πάνω στο κρεβάτι της.
Για το τραγικό περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, που ερευνά την εκδοχή να προκλήθηκε η φωτιά από αναμμένο τσιγάρο.
