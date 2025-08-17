search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 19:44
ΕΛΛΑΔΑ

17.08.2025 19:19

Χαλκιδική: Την Δευτέρα η απολογία των 5 ανηλίκων που λήστεψαν και ξυλοκόπησαν 15χρονο

17.08.2025 19:19
Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, Δευτέρα, ζήτησαν και έλαβαν οι πέντε ανήλικοι που συνελήφθησαν στη Χαλκιδική από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανίων για το αδίκημα της ληστείας.

Οι πέντε ανήλικοι κατηγορούνται ότι προσέγγισαν σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας δύο ανήλικους και με χρήση σωματικής βίας σε βάρος τους, αφαίρεσαν το τσαντάκι του ενός εξ αυτών, ηλικίας 15 ετών, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και μία κάρτα τράπεζας.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

