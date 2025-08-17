search
ΕΛΛΑΔΑ

17.08.2025 17:06

Πάτρα: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρησμό κατά συρροή

17.08.2025 17:06
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο νεαροί, 19 και 27 ετών, που κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία.

Η υπόθεση αφορά τις πρόσφατες φωτιές στα Συχαινά της Πάτρας, που έκαψαν μεγάλη έκταση με δάσος, καλλιέργειες, αλλά και επιχειρήσεις και σπίτια.

Ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε, ότι ήταν αυτός που έβαλε τη φωτιά και μάλιστα οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, το οποίο και ταυτίζεται με το σημείο έναρξης που τους είχε δώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Βούντενη, κοντά στα Συχαινά.

xardavellas-panagopoyloy-new
LIFESTYLE

«8 μήνες σήμερα… Ήξερες να ζεις τις “στιγμές”, κι εμείς μαζί σου»: Η ανάρτηση της Μαρίας Παναγοπούλου για τον Κώστα Χαρδαβέλλα

ILIO6THERAPEIA NEW
ΥΓΕΙΑ

Αντιηλιακού: 3 μύθοι και αλήθειες για τον ήλιο και το μαύρισμα (Video)

fagito_polemos
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανική κυβέρνηση: Τα 9 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι σε περίπτωση πολέμου

pleurhs
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για μετανάστη που φέρεται να έβρισε Εύζωνες: «Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές» – Διεκόπη η εξέταση της αίτησης ασύλου του (Video)

zesti_aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Καλοκαίρι: Το «κόλπο της πόρτας» που «δροσίζει» το αυτοκίνητο σε 10 δευτερόλεπτα! (Video)

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

