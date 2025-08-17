Κατερίνη: Τραγωδία με νεκρό 18χρονο σε τροχαίο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τραγικό θάνατο σε τροχαίο βρήκε στις 05:25 τα ξημερώματα της Κυριακής (17/8) στην Κατερίνη ένας 18χρονος αλλοδαπός μοτοσικλετιστής.
Ειδικότερα, το τροχαίο συνέβη όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 18χρονος ξέφυγε της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Κατερίνης.
