search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 15:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.08.2025 15:37

Κατερίνη: Τραγωδία με νεκρό 18χρονο σε τροχαίο

17.08.2025 15:37
asthenoforo_ekav_new

Τραγικό θάνατο σε τροχαίο βρήκε στις 05:25 τα ξημερώματα της Κυριακής (17/8) στην Κατερίνη ένας 18χρονος αλλοδαπός μοτοσικλετιστής.

Ειδικότερα, το τροχαίο συνέβη όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 18χρονος ξέφυγε της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Κατερίνης.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά τώρα στο Αγρίνιο κοντά στην Ιονία οδό – Καίει αποθήκες σε αγροτική έκταση

Αιτωλοακαρνανία: Σε ημικωματώδη κατάσταση 15χρονη από κατανάλωση αλκοόλ – Πέντε συλλήψεις

Επιστρέφουν σιγά σιγά οι αδειούχοι του Αυγούστου στην Αθήνα – Που έχει μποτιλιάρισμα (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «όχι» της Χαμάς στο ισραηλινό σχέδιο μετακίνησης κατοίκων από τη Γάζα: «Είναι νέο κύμα γενοκτονίας»

opla oukrania 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Τα 2 πιθανά σενάρια για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

luna_park_rodos
ΕΛΛΑΔΑ

Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο: «Ήμασταν πολλά άτομα, το κάθισμα έγειρε προς τα πίσω και φύγαμε» – Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες (Video)

georgiou_gamos
LIFESTYLE

Ανδρέας Γεωργίου για Σιμώνη Χριστοδούλου: «Eίμαστε ελεύθεροι μέσα στη σχέση μας»

asthenoforo_ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Τραγωδία με νεκρό 18χρονο σε τροχαίο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

akinita-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες δημόσια ακίνητα ρημάζουν επί δεκαετίες, ενώ τα νοικοκυριά βουλιάζουν στα δυσβάστακτα ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 15:56
hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «όχι» της Χαμάς στο ισραηλινό σχέδιο μετακίνησης κατοίκων από τη Γάζα: «Είναι νέο κύμα γενοκτονίας»

opla oukrania 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Τα 2 πιθανά σενάρια για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

luna_park_rodos
ΕΛΛΑΔΑ

Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο: «Ήμασταν πολλά άτομα, το κάθισμα έγειρε προς τα πίσω και φύγαμε» – Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες (Video)

1 / 3