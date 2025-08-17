search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 15:55
ΕΛΛΑΔΑ

17.08.2025 15:23

Φωτιά στο Αγρίνιο κοντά στην Ιονία οδό – Εκτροπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα

17.08.2025 15:23
fotia_agrinio_1406_1460-820_new
credit: kainourgiopress.gr

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (17/8) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν ξέσπασε φωτιά στην Ιονία Οδό στο ύψος του Αγρινίου. Η πυρκαγιά, που σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις προκλήθηκε από σκασμένο ελαστικό φορτηγού, εξαπλώθηκε ταχύτατα προς τον κάμπο της Γουριώτισσας.

Η φωτιά ξεκίνησε στο πρανές του αυτοκινητοδρόμου και μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκε να καίει καλλιεργήσιμες εκτάσεις της περιοχής. Η εξάπλωσή της ευνοήθηκε από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ανέμους, γεγονός που δυσκόλεψε τις πρώτες προσπάθειες κατάσβεσης.

Για τον λόγο αυτό έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα και γίνεται εκτροπή από την παλαιά εθνική οδό.

Σύμφωνα με το agriniopress, οι φλόγες κατέκαψαν αγροτικές εκτάσεις και προκάλεσαν ζημιές σε αποθήκες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή απειλή για κατοικημένες περιοχές.

opla oukrania 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Τα 2 πιθανά σενάρια για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

luna_park_rodos
ΕΛΛΑΔΑ

Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο: «Ήμασταν πολλά άτομα, το κάθισμα έγειρε προς τα πίσω και φύγαμε» – Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες (Video)

georgiou_gamos
LIFESTYLE

Ανδρέας Γεωργίου για Σιμώνη Χριστοδούλου: «Eίμαστε ελεύθεροι μέσα στη σχέση μας»

asthenoforo_ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Τραγωδία με νεκρό 18χρονο σε τροχαίο

patra-dikastiria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Ήταν στο Γηροκομειό ως εθελοντής για να σβήσει φωτιά» – Τι λένε οι δικηγόροι του 25χρονου που κατηγορείται για εμπρησμό

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

akinita-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες δημόσια ακίνητα ρημάζουν επί δεκαετίες, ενώ τα νοικοκυριά βουλιάζουν στα δυσβάστακτα ενοίκια

