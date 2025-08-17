Φωτιά στο Αγρίνιο κοντά στην Ιονία οδό – Εκτροπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (17/8) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν ξέσπασε φωτιά στην Ιονία Οδό στο ύψος του Αγρινίου. Η πυρκαγιά, που σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις προκλήθηκε από σκασμένο ελαστικό φορτηγού, εξαπλώθηκε ταχύτατα προς τον κάμπο της Γουριώτισσας.

Η φωτιά ξεκίνησε στο πρανές του αυτοκινητοδρόμου και μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκε να καίει καλλιεργήσιμες εκτάσεις της περιοχής. Η εξάπλωσή της ευνοήθηκε από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ανέμους, γεγονός που δυσκόλεψε τις πρώτες προσπάθειες κατάσβεσης.

Για τον λόγο αυτό έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα και γίνεται εκτροπή από την παλαιά εθνική οδό.

Σύμφωνα με το agriniopress, οι φλόγες κατέκαψαν αγροτικές εκτάσεις και προκάλεσαν ζημιές σε αποθήκες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή απειλή για κατοικημένες περιοχές.

