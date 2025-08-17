search
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Λαγιά Ανατολικής Μάνης



Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Λάγια Α. Μάνης, που εκδηλώθηκε, νωρίτερα, σε χαμηλή βλάστηση.

Επί τόπου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσαν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικά αδιέξοδα: Σενάρια ξαφνικά για αλλαγή του εκλογικού νόμου – Αντιδρά η αντιπολίτευση

ΕΛΛΑΔΑ

Κερατέα: Κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο Αστυνομικό Τμήμα – Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Αστυνομία

ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Τους πέταξε έξω από το σπίτι στην τελευταία τους συνάντηση» – Το παρασκήνιο πίσω από την εισαγγελική εντολή

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη «τύφλα στο μεθύσι» ο αδερφός γνωστής παρουσιάστριας – Φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς

ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες δημόσια ακίνητα ρημάζουν επί δεκαετίες, ενώ τα νοικοκυριά βουλιάζουν στα δυσβάστακτα ενοίκια

