Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Λαγιά Ανατολικής Μάνης

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Λάγια Α. Μάνης, που εκδηλώθηκε, νωρίτερα, σε χαμηλή βλάστηση.

Επί τόπου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσαν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

