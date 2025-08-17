Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Λαγιά Ανατολικής Μάνης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Λάγια Α. Μάνης, που εκδηλώθηκε, νωρίτερα, σε χαμηλή βλάστηση.
Επί τόπου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσαν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.
