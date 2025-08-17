search
Θάσος: Χυδαία επίθεση ισραηλινού στρατιώτη σε κάτοικο – «Θα σας γ@@@σουμε, είμαι περήφανος που είμαι στον IDF» (Video)

17.08.2025 12:20
idf thasos (1)

Βίντεο που δείχνει την χυδαία φραστική επίθεση Ισραηλινού τουρίστα, στρατιώτη του IDF, σε γυναίκα στη Θάσο ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με βίντεο που ανήρτησε ο δημοσιογράφος Χρήστος Αβραμίδης στα social media, ένας Ισραηλινός στη Θάσο φαίνεται να επιτίθεται σε Ελληνίδα με βρισιές και χειρονομίες, δηλώνοντας ταυτόχρονα «περήφανος» για τον γενοκτονικό στρατό του IDF που έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους.

Ο Ισραηλινός τουρίστας, μάλιστα, δεν διστάζει να βρίσει χυδαία την γυναίκα, η οποία τραβάει βίντεο, λέγοντάς της «θα σας γ@@@σουμε».

Όπως γνωστοποιεί ο Χρήστος Αβραμίδης, ο ίδιος έλαβε καταγγελία σύμφωνα με την οποία Ισραηλινοί τουρίστες επιτέθηκαν σε πολίτες της Θάσου ενώ αυτοί πραγματοποιούσαν παρέμβαση αλληλεγγύης κατά της γενοκτονίας των Παλαιστινίων.

Οι αλληλέγγυοι από τη συλλογικότητα Thasos Palestine μοίραζαν κείμενα παρέμβασης κατά τη διάρκεια συναυλίας, τα οποία ήθελαν να διαβάσουν πριν ξεκινήσει η εκδήλωση στον Λιμένα. Όταν, όμως, έπιασαν το μικρόφωνο, δέχτηκαν βίαιη επίθεση με μπουνιές, σύμφωνα με την καταγγελία, από Ισραηλινούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Όταν οι αλληλέγγυοι που απλώς έκαναν την παρέμβασή τους στο σημείο δέχτηκαν τις χυδαίες και βίαιες επιθέσεις, η αστυνομία που, όπως αναφέρει η καταγγελία ήρθε για να συλλάβει τους Έλληνες πολίτες, σφύριζε αδιάφορα.

