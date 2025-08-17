Θεσσαλονίκη: 46χρονη έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου, στη Θεσσαλονίκη, συνέλαβαν 46χρονη για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και 44χρονη για συνέργεια.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η 46χρονη έριξε καυστικό υγρό (χλωρίνη), το οποίο είχε προμηθευτεί από την 44χρονη, στο πρόσωπο 38χρονου, τις πρώτες πρωινές ώρες την 15-08-2025.
Ο 38χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά με ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Σε βάρος των δύο γυναικών, που αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, σχηματίστηκε δικογραφία.
Διαβάστε επίσης:
ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» μισός τόνος KHAT αξίας 1,5 εκατ. ευρώ
Ίλιον: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω θραύσης αγωγού – Ποιος δρόμος είναι κλειστός
Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοσή του – Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.