Θεσσαλονίκη: 46χρονη έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου

Αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου, στη Θεσσαλονίκη, συνέλαβαν 46χρονη για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και 44χρονη για συνέργεια.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η 46χρονη έριξε καυστικό υγρό (χλωρίνη), το οποίο είχε προμηθευτεί από την 44χρονη, στο πρόσωπο 38χρονου, τις πρώτες πρωινές ώρες την 15-08-2025.

Ο 38χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά με ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος των δύο γυναικών, που αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, σχηματίστηκε δικογραφία.

