17.08.2025 11:10

Θεσσαλονίκη: 46χρονη έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου

17.08.2025 11:10
peripolikoo12

Αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου, στη Θεσσαλονίκη, συνέλαβαν 46χρονη για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και 44χρονη για συνέργεια.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η 46χρονη έριξε καυστικό υγρό (χλωρίνη), το οποίο είχε προμηθευτεί από την 44χρονη, στο πρόσωπο 38χρονου, τις πρώτες πρωινές ώρες την 15-08-2025.

Ο 38χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά με ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος των δύο γυναικών, που αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, σχηματίστηκε δικογραφία.

kina plimmires 76- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ξαφνική πλημμύρα στοίχισε τη ζωή σε 8 ανθρώπους – Αγνοούνται ακόμη 4

faros new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Αυτοί οι 18 θα είναι ανοιχτοί σήμερα για το κοινό

adonis_georgiadis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

To χιουμοριστικό βίντεο για το 1566 διά χειρός Άδωνι – «100% δικό μου το σενάριο»

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λάγια Ανατολικής Μάνης – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 46χρονη έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

akinita-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες δημόσια ακίνητα ρημάζουν επί δεκαετίες, ενώ τα νοικοκυριά βουλιάζουν στα δυσβάστακτα ενοίκια

