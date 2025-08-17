search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 11:24
ΕΛΛΑΔΑ

17.08.2025 10:33

Ίλιον: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω θραύσης αγωγού – Ποιος δρόμος είναι κλειστός

17.08.2025 10:33
Κλειστή είναι αυτή την ώρα, η οδός Ανατολικής Ρωμυλίας στο Ίλιον, λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος της Ιγνατίου ως την Ιωάννου Χρυσοστόμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πετρούπολη.

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοσή του – Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου

«Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει» – Συγκλονίζει η μητέρα της 14χρονης από την Κεφαλονιά

Νέα φωτιά στην Εύβοια – Καίγεται δασική έκταση στα Μεσοχώρια

ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λάγια Ανατολικής Μάνης – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 46χρονη έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» μισός τόνος KHAT αξίας 1,5 εκατ. ευρώ

ΚΟΣΜΟΣ

Sky News: Ο Ζελένσκι ρισκάρει άλλη μια «ενέδρα» στον Λευκό Οίκο αλλά πρέπει να είναι πρόθυμος για ειρηνευτικές συνομιλίες

ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω θραύσης αγωγού – Ποιος δρόμος είναι κλειστός

ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες δημόσια ακίνητα ρημάζουν επί δεκαετίες, ενώ τα νοικοκυριά βουλιάζουν στα δυσβάστακτα ενοίκια

