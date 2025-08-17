Ίλιον: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω θραύσης αγωγού – Ποιος δρόμος είναι κλειστός

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κλειστή είναι αυτή την ώρα, η οδός Ανατολικής Ρωμυλίας στο Ίλιον, λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος της Ιγνατίου ως την Ιωάννου Χρυσοστόμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πετρούπολη.
