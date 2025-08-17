Ίλιον: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω θραύσης αγωγού – Ποιος δρόμος είναι κλειστός

Κλειστή είναι αυτή την ώρα, η οδός Ανατολικής Ρωμυλίας στο Ίλιον, λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος της Ιγνατίου ως την Ιωάννου Χρυσοστόμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πετρούπολη.

Διαβάστε επίσης:

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοσή του – Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου

«Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει» – Συγκλονίζει η μητέρα της 14χρονης από την Κεφαλονιά

Νέα φωτιά στην Εύβοια – Καίγεται δασική έκταση στα Μεσοχώρια