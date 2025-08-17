search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

17.08.2025

«Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει» – Συγκλονίζει η μητέρα της 14χρονης από την Κεφαλονιά

meth-new

Δέκα ημέρες αγωνίας με την κόρη της να δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ βίωσε η μητέρα της 14χρονης από την Κεφαλονιά που κατάφερε να νικήσει τον θάνατο.

Η κοπέλα βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου, αλλά θα χρειαστεί αρκετός χρόνος φυσικοθεραπείας για να αναρρώσει από την προσωρινή παράλυση των άκρων της.

Μιλώντας στο Mega, η μητέρα της 14χρονης αποκάλυψε ότι η πρώτη λέξη που της είπε η κόρη της, μόλις που άνοιξε τα μάτια της, ήταν: «μαμά σ’ αγαπάω, φίλα με, αγκάλιασέ με», ενώ ήθελε να ευχαριστήσει όλο το προσωπικό.

«Κόρη μου, άνοιξέ μου λίγο τα μάτια σου, γιατί κλείνεις τα μάτια σου; Δεν μπορούσε να βγάλει κουβέντα, δεν μου μίλαγε, σε μία στιγμή βλέπω το χέρι της ότι πέφτει. Και λέω τώρα χάνω το παιδί μου», πρόσθεσε.

«Έλεγε η κόρη μου η μικρή, που είναι 4 χρόνων, “μαμά η αδερφή μου πού είναι στο νοσοκομείο, θέλω να δω την αδερφή μου, τι έχει πάθει η αδερφή μου”», περιέγραψε η γυναίκα.

«Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει, έμπαινα κάθε μέρα να τη δω, της μίλαγα και δεν μου απαντούσε», πρόσθεσε.

Το σπάνιο σύνδρομο

Η 14χρονη είχε προσβληθεί από ένα σπάνιο σύνδρομο που εμφανίζεται σε λιγότερο από δύο ανθρώπους ανά 100.000 τον χρόνο και το οποίο της προκάλεσε φλεγμονή στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Το απόγευμα της Δευτέρας 4 Αυγούστου η υγεία της 14χρονης επιδεινώθηκε ξαφνικά και ραγδαία, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Η μεταφορά της έγινε με αεροδιακομιδή από την Κεφαλονιά, στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, όπου διασωληνώθηκε άμεσα και μετέπειτα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου.

Ο Δημήτρης Μπάκος, διοικητής του πανεπιστημιακού γενικού νοσοκομείου Πατρών, έκανε λόγο για μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση και όλο αυτό «πυροδοτήθηκε από μία ιογενή νόσο. Ήταν μεγάλος ο κίνδυνος γιατί αντιμετώπισε και ένα οξύ αναπνευστικό πρόβλημα, γι’ αυτό και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων».

