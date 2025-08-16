Σε επιφυλακή όλη η χώρα: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας την Κυριακή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλός) τοποθετείται μεγάλο μέρος της χώρας για την Κυριακή 17 Αυγούστου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας. Η πρόβλεψη αφορά σχεδόν το σύνολο των νησιών, τη νότια ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη, τη Θράκη, καθώς και περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.
Μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται σε καθεστώς υψηλής επικινδυνότητας είναι:
Η Πολιτική Προστασία έχει ήδη ενημερώσει όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών, ζητώντας να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό.
Παράλληλα, απευθύνονται ισχυρές συστάσεις προς τους πολίτες, να αποφεύγουν δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια, όπως:
Διαβάστε επίσης:
Πάτρα: Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό – Επιτέθηκε και σε αστυνομικό ενώ βρισκόταν στο τμήμα
Κέρκυρα: Φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του νησιού – Συγκλονιστικό video από τη στιγμή της έκρηξης στον αέρα
Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – 2 τραυματίες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.