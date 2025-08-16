Σε επιφυλακή όλη η χώρα: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας την Κυριακή

Σε κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλός) τοποθετείται μεγάλο μέρος της χώρας για την Κυριακή 17 Αυγούστου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας. Η πρόβλεψη αφορά σχεδόν το σύνολο των νησιών, τη νότια ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη, τη Θράκη, καθώς και περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται σε καθεστώς υψηλής επικινδυνότητας είναι:

Αττική, Κύθηρα, Εύβοια, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία, Ηλεία, Αχαΐα, Αρκαδία

Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Μαγνησία, Λάρισα

Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος

Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σποράδες, Σκύρος, Θάσος, Σαμοθράκη, νησιά Ιονίου και Βορειοανατολικού Αιγαίου

Σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές – Συστάσεις προς τους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία έχει ήδη ενημερώσει όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών, ζητώντας να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό.

Παράλληλα, απευθύνονται ισχυρές συστάσεις προς τους πολίτες, να αποφεύγουν δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια, όπως:

Καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού

Χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης)

Υπαίθριες ψησταριές

Κάπνισμα μελισσών

Ρίψη αναμμένων τσιγάρων

