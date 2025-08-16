Κέρκυρα: Φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του νησιού – Συγκλονιστικό video από τη στιγμή της έκρηξης στον αέρα

Κινητήρας αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα με προορισμό το Ντίσελντορφ, έπιασε φωτιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει σημάνει συναγερμός στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, ωστόσο ο κυβερνήτης δεν επιστρέφει στο νησί, ενώ επιβεβαίωσε ότι μπορεί να πετάξει με τον ένα κινητήρα.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε προς το Μπρίντιζι της Ιταλίας, ενώ στην πτήση βρέθηκαν περίπου 250 επιβαίνοντες.

Τόσο ο θόρυβος όσο και η λάμψη ήταν αρκετά έντονοι. Μάλιστα οι κάτοικοι της περιοχής σημείωσαν ότι ο κινητήρας που είχε πιάσει φωτιά στον αέρα «φαινόταν πεντακάθαρα».

Μάλιστα, σε βίντεο που δημοσιεύει το kerkyrasimera.gr, διακρίνονται φλόγες να ξεπηδούν από τον δεξιό κινητήρα του αεροσκάφους.

Σημειώνεται ότι το αεροδρόμιο της Κέρκυρας ετοίμασε αμέσως το σχέδιο άμεσης προσγείωσης, καθώς και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – 2 τραυματίες

Κέρκυρα: Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο – Απεγκλωβίστηκαν οι επιβάτες (Video)

Φωτιά στη Χίο: Φθορές στον ναό Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού