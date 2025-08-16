Κέρκυρα: Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο – Απεγκλωβίστηκαν οι επιβάτες (Video)

Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο σημειώθηκε στο Σάββατο (16/08) στην περιοχή Τρουμπέτα στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με το CorfuTVNews, απεγκλωβίστηκαν έγκαιρα οι περίπου 50 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρονταν από το ξενοδοχείο τους σε παραλία.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

