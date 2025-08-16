Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι του Σαββάτου (16/8) στην περιοχή Αγία Μαρίνα στο Κορωπί.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.
Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
