Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι του Σαββάτου (16/8) στην περιοχή Αγία Μαρίνα στο Κορωπί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

