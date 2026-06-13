Νέο deal για την Trastor: Πώληση ακινήτου στο Μαρούσι με σημαντική υπεραξία

Σε νέα κίνηση ανακύκλωσης κεφαλαίων προχώρησε η Trastor ΑΕΕΑΠ, ολοκληρώνοντας την πώληση γραφειακού ακινήτου στο Μαρούσι έναντι 9,9 εκατ. ευρώ, σε μια συναλλαγή που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη ζήτηση για ποιοτικά επαγγελματικά ακίνητα στους βασικούς επιχειρηματικούς άξονες της Αττικής.

Το ακίνητο βρίσκεται στη συμβολή της Λεωφόρου Κηφισίας με την οδό Σοφοκλέους, σε μία από τις πλέον εμπορικές και επιχειρηματικές περιοχές των βορείων προαστίων. Πρόκειται για αυτοτελές τετραώροφο κτήριο γραφείων συνολικής επιφάνειας 2.228 τ.μ., το οποίο διαθέτει επιπλέον υπόγειους χώρους στάθμευσης και αποθήκευσης συνολικής επιφάνειας 3.301 τ.μ.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε έναντι τιμήματος 9,9 εκατ. ευρώ, επίπεδο που υπερβαίνει κατά 19,7% την τελευταία αποτίμηση του ακινήτου και κατά 28,2% την αξία κτήσης του, δημιουργώντας σημαντική υπεραξία για την εταιρεία.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά σύγχρονων γραφειακών χώρων εξακολουθεί να παρουσιάζει ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλής προβολής όπως ο άξονας της Λεωφόρου Κηφισίας. Παρά τις μεταβολές που έχει επιφέρει η εξ αποστάσεως εργασία σε ορισμένα τμήματα της αγοράς, τα ποιοτικά γραφεία σε προνομιακές τοποθεσίες συνεχίζουν να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Trastor, Τάσο Καζίνο, η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής ενεργητικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου που ακολουθεί η εταιρεία.

Όπως ανέφερε, το τίμημα που επιτεύχθηκε επιβεβαιώνει την ικανότητα της Trastor να δημιουργεί αξία μέσω στοχευμένων επενδύσεων και αξιοποίησης των ευκαιριών που προσφέρει η αγορά ακινήτων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πώληση ακολουθεί τη πρόσφατη επένδυση ύψους 38,6 εκατ. ευρώ για την απόκτηση τριών ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας, εντάσσοντας τη συναλλαγή σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και αναβάθμισης του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην ενεργή ανακύκλωση κεφαλαίων, με πωλήσεις ακινήτων που έχουν καταγράψει σημαντικές υπεραξίες και επανεπένδυση των κεφαλαίων σε νέες ευκαιρίες με υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης. Πρόκειται για πρακτική που ακολουθούν διεθνώς αρκετές εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και την ενίσχυση των αποδόσεων για τους μετόχους.

Η διοίκηση της Trastor εκτιμά ότι η συναλλαγή αναδεικνύει και την πραγματική αξία του χαρτοφυλακίου γραφείων που διαθέτει η εταιρεία. Τα τελευταία χρόνια η αγορά επαγγελματικών ακινήτων έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά, με τους επενδυτές να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε κτήρια υψηλών προδιαγραφών, ενεργειακά αποδοτικά και σε τοποθεσίες με εύκολη πρόσβαση και ισχυρή εμπορική δραστηριότητα.

Ο άξονας της Κηφισίας παραμένει μία από τις πιο περιζήτητες αγορές γραφείων στην Ελλάδα, φιλοξενώντας πολυεθνικές εταιρείες, τραπεζικούς ομίλους και μεγάλες επιχειρήσεις. Η περιορισμένη προσφορά σύγχρονων κτηρίων σε συνδυασμό με τη σταθερή ζήτηση διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τόσο τις αξίες όσο και τα μισθώματα των ποιοτικών ακινήτων.

Για την Trastor, η πώληση του ακινήτου στο Μαρούσι ενισχύει τη ρευστότητα και δημιουργεί πρόσθετη ευελιξία για νέες επενδυτικές κινήσεις. Η εταιρεία έχει τα τελευταία χρόνια αυξήσει σημαντικά την έκθεσή της σε γραφεία, logistics και επιλεγμένα εμπορικά ακίνητα, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τις τάσεις που διαμορφώνονται στην ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων.

Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για τις προοπτικές του κλάδου, εκτιμώντας ότι η ζήτηση για ποιοτικά γραφεία σε κεντρικές επιχειρηματικές περιοχές θα παραμείνει ισχυρή και τα επόμενα χρόνια, παρά το αβέβαιο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Με αυτό το δεδομένο, η εταιρεία δηλώνει προσηλωμένη στη στρατηγική της για συνετή διαχείριση κεφαλαίων, δημιουργία υπεραξιών και περαιτέρω αναβάθμιση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου.

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