Χανιά: Συνελήφθη 56χρονος που ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και την μαχαίρωσε στο στήθος

Συνελήφθη 56χρονος στα Χανιά που ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και τη μαχαίρωσε στο στήθος.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, η 45χρονη γυναίκα από την Βουλγαρία, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων φέροντας τραύμα από μαχαίρι στο στήθος. Άμεσα οι γιατροί την εισήγαγαν στο χειρουργείο όπου και υπεβλήθη σε επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές και από έρευνα προέκυψε πως πρόκειται για θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Όλα ξεκίνησαν από καβγά ανάμεσα στο ζευγάρι στο σπίτι τους σε περιοχή του δήμου Αποκόρωνα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 56χρονος ξυλοκόπησε τη γυναίκα και όταν αυτή προσπάθησε να διαφύγει την μαχαίρωσε.

Ο 56χρονος συνελήφθη ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Με σπασμένο γόνατο ο πυροσβέστης που έπεσε σε χαράδρα

Φωτιά στην Αχαΐα: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό – «Πήγα να σβήσω τις καύτρες»

ΟΑΚΑ: 6 συλλήψεις πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα – Πήγαν στο γήπεδο με ναρκωτικά, κροτίδα και λέιζερ