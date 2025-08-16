search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 15:21
ΕΛΛΑΔΑ

16.08.2025 14:57

ΟΑΚΑ: 6 συλλήψεις πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα – Πήγαν στο γήπεδο με ναρκωτικά, κροτίδα και λέιζερ

16.08.2025 14:57
Έξι συλλήψεις πραγματοποίησαν αστυνομικοί, στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου την 7-8-2025 στο ΟΑΚΑ.

Στους εντατικούς ελέγχους για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας, συνελήφθησαν 6 άτομα, ηλικίας 23, 24, 26, 32 και 34 ετών.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων, όπλων, και αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατελήφθησαν 4 εκ των κατηγορουμένων να κατέχουν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, εκ των οποίων στην κατοχή του ενός βρέθηκε και πλαστικός τρίφτης.

Ακόμα στην κατοχή 2 κατηγορούμενων ανευρέθηκαν κροτίδα και λέιζερ, αντίστοιχα, του οποίου έγινε χρήση εντός του σταδίου.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

