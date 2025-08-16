Χαλκιδική: Συνελήφθη 17χρονος που λήστεψε και έστειλε στο νοσοκομείο 15χρονο – Αναζητούνται οι συνεργοί του

Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη Χαλκιδική, καθώς με άλλους συνεργούς του – οι οποίοι δεν έχουν έως τώρα ταυτοποιηθεί – επιτέθηκε σε δύο 15χρονους και λήστεψε τον έναν από αυτούς.

Το νέο περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, όταν ο συλληφθείς με τους συνεργούς του προσέγγισαν τους δύο ανήλικους και προσπάθησαν να αφαιρέσουν ένα τσαντάκι που είχε ο ένας από τους δύο.

Όταν ο 15χρονος αρνήθηκε να το παραδώσει, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, του το αφαίρεσαν με τη βία.

Μάλιστα, αποτέλεσμα των χτυπημάτων που δέχτηκε ο ανήλικος, ήταν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεννηματά στη Θεσσαλονίκη, με εμφανείς μώλωπες και αμυχές. Ο δεύτερος ανήλικος δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με δήλωση του θύματος, το τσαντάκι περιείχε χρηματικό ποσό ύψους 75 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Μουδανιών.

Διαβάστε επίσης:

Εξιχνιάστηκε εγκληματική ομάδα απατεώνων: 24χρονοι προσποιούνταν τους λογιστές και έπαιρναν χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένους

Τσίγκας: «320 άτομα έχουν συλληφθεί από την αρχή του χρόνου για πρόκληση πυρκαγιών» – «40 από αυτούς με πρόθεση» (Video)

Εύβοια: 13χρονα και 14χρονα φέρονται να έβαζαν φωτιές εσκεμμένα – Έρευνα για 5 ανήλικους και τους κηδεμόνες τους για εμπρησμούς