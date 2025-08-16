search
Εύβοια: 13χρονα και 14χρονα φέρονται να έβαζαν φωτιές εσκεμμένα – Έρευνα για 5 ανήλικους και τους κηδεμόνες τους για εμπρησμούς

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online αυτή την στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη νέα έρευνα από τους έμπειρους άνδρες του κλιμακίου της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τις φωτιές που εκδηλώθηκαν σε συγκεκριμένη περιοχή της Εύβοιας.

Δύο ειδικά κλιμάκια που έφτασαν από την Αθήνα, μετά από εισαγγελική παραγγελία ξεκίνησαν την πρόσκληση για παροχή καταθέσεων από παιδιά και γονείς. Ήδη έχουν προσέλθει για εξηγήσεις 13χρονα και 14χρονα μαζί με τους κηδεμόνες τους αναφορικά με τυχόν συμμετοχή τους άμεση ή έμμεση στην εκδήλωση σοβαρών πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ερέτριας. Κάποια εξ αυτών είναι αλλοδαπά. Μάλιστα εξετάζεται και βιντεοληπτικό υλικό.

Πρόκειται για 5 αγόρια και ένα κορίτσι -κάποια είναι αδέρφια- που δεν είχαν κληθεί την προηγούμενη φορά που είχε αποκαλύψει πάλι το evia online στο κουβάρι που ξετυλίχθηκε Δευτέρα απόγευμα 4 Αυγούστου όταν μετά από αξιοποίηση πληροφοριών προσήχθησαν για πρώτη φορά από την πυροσβεστική υπηρεσία τέσσερα άτομα.

Δύο ανήλικα παιδιά που φέρονται να έβαζαν φωτιές εσκεμμένα και οι γονείς τους ως έχοντες την επιμέλειά τους. Αφορμή ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε την ίδια ημέρα στην περιοχή της Αμαρύνθου.

Μετά από συζητήσεις με τους έμπειρους άνδρες κλιμακίου της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που ήρθε από την Αθήνα, και σε συνεργασία με αξιωματικούς της Πυροσβεστικής Ευβοίας, βγήκε στο φως μια ομάδα 8 ανήλικων παιδιών Ελλήνων και αλλοδαπών που φέρονται να έβαζαν φωτιές τον τελευταίο χρόνο στην περιοχή της Αμαρύνθου στο Δήμο Ερέτριας. Άπαντες με τους γονείς τους εξετάστηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Οι προσαγωγές που διήρκησαν μέχρι χθες Τρίτη 5 Αυγούστου τα μεσάνυχτα δεν μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Πλέον θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

