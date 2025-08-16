search
16.08.2025 12:53

Ρόδος: «Λουκέτο» και δύο συλλήψεις στα λούνα παρκ για το τρομακτικό ατύχημα στο «ταψί» – «Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά που έπεσαν από μικρό ύψος»

16.08.2025 12:53
luna_park_rodos

Την ιδιοκτήτρια και τον υπεύθυνο του λούνα παρκ, στη Ρόδο, συνέλαβαν οι αστυνομικοί μετά το σοκαριστικό ατύχημα στο «ταψί», ενώ ο Δήμος προχώρησε στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας μέχρι να γίνει επανέλεγχος των εγκαταστάσεων.

Τέσσερα άτομα, νεαρής ηλικίας, εκσφενδονίστηκαν από το παιχνίδι όταν έσπασε ένα από τα καθίσματα, με αποτέλεσμα να πέσουν στα κάγκελα και να χτυπήσουν. Ένα από τα παιδιά φέρει μώλωπες στο χέρι και στο πόδι, χωρίς ευτυχώς να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα.

«Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά που που έπεσαν από μικρό ύψος», δήλωσε στην ΕΡΤ ο πατέρας του, ο οποίος πάντως δεν σκοπεύει να νομικά κατά της επιχείρησης.

Πώς έγινε το ατύχημα

Το βράδυ της Παρασκευής, το λούνα παρκ ήταν κατάμεστο από κόσμο.

Στην περιοχή Κρεμαστή, όπου διεξαγόταν πανηγύρι, κυριαρχούσαν τα γέλια των παιδιών. Ξαφνικά, ένα από τα καθίσματα του «ταψιού» αποκολλήθηκε, εκσφενδονίζοντας τέσσερα άτομα με σφοδρότητα.

Οι αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για σκηνές πανικού.

Η επέμβαση της Αστυνομίας και οι συλλήψεις

Η έρευνα ξεκίνησε άμεσα με την παρέμβαση του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, το οποίο έλαβε καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και ξεκίνησε τη συλλογή στοιχείων.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν δύο άτομα: η ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ, γεννηθείσα το 1961, ελληνικής καταγωγής και ο υπεύθυνος λειτουργίας, συγγενής της, γεννηθείς το 1983.

Κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ διερευνάται αν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη λειτουργία του συγκεκριμένου παιχνιδιού.

