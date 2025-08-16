search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 15:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.08.2025 12:38

Σοφία Σεϊρλή: Πλήθος καλλιτεχνών στο τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα

16.08.2025 12:38
sofia-seilri-new

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν σήμερα, Σάββατο 16 Αυγούστου, το τελευταίο «αντίο» στη Σοφία Σεϊρλή.

Η 77χρονη ηθοποιός έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών της διακοπών στην Ικαρία, ενώ κολυμπούσε από την παραλία Κάμαρι προς το νησάκι του Αγίου Μηνά στους Φούρνους.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, η Σοφία Σεϊρλή παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα ενώ βρισκόταν στα ανοικτά. Ανήσυχη η φίλη της ειδοποίησε τις Αρχές, όμως η κατάληξη ήταν μοιραία.

Δεν είναι η πρώτη τραγωδία που σημειώνεται εκεί, αφού στην ίδια παραλία, πριν από ακριβώς δύο χρόνια, είχε χάσει τη ζωή του από πνιγμό ο 11χρονος γιος του Οδυσσέα Σταμούλη.

Η είδηση του θανάτου της έγινε αμέσως γνωστή, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, που θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της.

Σήμερα, συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για να την αποχαιρετήσουν.

Ανάμεσά τους ήταν ηθοποιοί και συνεργάτες της, όπως ο Κώστας Μπερικόπουλος, ο Γιώργος Καραμίχος, ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του Κάτια Σπερελάκη, η Δανάη Λουκάκη, ο Άγγελος Μπούρας και πολλοί ακόμα, που ήθελαν να εκφράσουν την αγάπη και το σεβασμό τους προς την ηθοποιό.

Διαβάστε επίσης:

«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα»: Ποιος είναι ο 33χρονος που έσωσε τη «Μέλπω» από τη φωτιά στην Αχαΐα

Απίστευτος! 20χρονος οδηγός «έκαψε» 10 κόκκινα φανάρια – Συνελήφθη μετά από καταδίωξη

Mystreet: Σε λειτουργία η εφαρμογή καταγγελιών για την αυθαίρετη χρήση των κοινόχρηστων χώρων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
axaia_prothesmia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό – «Πήγα να σβήσω τις καύτρες»

fwtia_ileia
ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη με τις φλόγες σε Ηλεία και Καλάβρυτα – 112 για ετοιμότητα των κατοίκων στις περιοχές

OAKA1
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΚΑ: 6 συλλήψεις πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα – Πήγαν στο γήπεδο με ναρκωτικά, κροτίδα και λέιζερ

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Συνελήφθη 17χρονος που λήστεψε και έστειλε στο νοσοκομείο 15χρονο – Αναζητούνται οι συνεργοί του

mitsotakis hios (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χίος: Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Βολισσού – «Ο πόνος των κατοίκων αβάσταχτος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

POUTIN_XEIRONOMIA_ALASKA
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Τον ρώτησαν «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους» – Η μη λεκτική απάντηση που θα συζητηθεί

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 15:16
axaia_prothesmia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό – «Πήγα να σβήσω τις καύτρες»

fwtia_ileia
ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη με τις φλόγες σε Ηλεία και Καλάβρυτα – 112 για ετοιμότητα των κατοίκων στις περιοχές

OAKA1
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΚΑ: 6 συλλήψεις πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα – Πήγαν στο γήπεδο με ναρκωτικά, κροτίδα και λέιζερ

1 / 3