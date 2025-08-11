search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 12:20
11.08.2025 10:01

Σοφία Σεϊρλή: Αυτή ήταν η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση της ηθοποιού (Video)

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Σοφίας Σεϊρλή με την ηθοποιό να χάνει τη ζωή της από πνιγμό στους Φούρνους της Ικαρίας.

Η 77χρονη επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά, όταν σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, ενώ κολυμπούσε στα ανοικτά. Τις Αρχές ενημέρωσε φίλη της που ανησύχησε, όταν είδε ότι αργούσε να επιστρέψει.

Η ηθοποιός είχε πραγματοποιήσει την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση μόλις έναν μήνα πριν, στις 15 Ιουνίου, καλεσμένη στο τηλεπαιχνίδι της ΕΡΤ1, «Τα Τετράγωνα των Αστέρων».

Σε αυτή, η εκλιπούσα περιέγραφε στη Σμαράγδα Καρύδη και τους άλλους παρευρισκόμενους μία ξεκαρδιστική ιστορία που της είχε τύχει πριν από χρόνια στο κέντρο της Αθήνας.

