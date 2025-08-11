search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 12:22
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2025 09:40

Ο Maluma έκανε παρατήρηση από τη σκηνή σε μητέρα που είχε φέρει το μωρό της στη συναυλία – «Νομίζεις είναι καλή ιδέα αυτό;» (Video)

11.08.2025 09:40
sinavlia-new

Την έντονη αντίδραση του Maluma προκάλεσε η εικόνα μιας μητέρας που παραβρέθηκε στη συναυλία του, κρατώντας στην αγκαλιά της το μόλις ενός έτους μωρό της, χωρίς να του έχει βάλει προστασία στα αυτιά του.

Ο 31χρονος τραγουδιστής δεν δίστασε, μάλιστα, να διακόψει το πρόγραμμα, προκειμένου να επικρίνει δημοσίως από τη σκηνή την εν λόγω μητέρα για την αβλεψία της.

«Νομίζεις ότι είναι καλή ιδέα να έχεις το ενός έτους παιδί σου σε συναυλία όπου τα ντεσιμπέλ είναι αδιανόητα ψηλά; Το μωρό δεν ξέρει καν τι κάνει εδώ» ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής.

@estilodf Maluma detiene su show para regañar a una mamá que llevó a un bebé de 1 año sin protegerle los oídos. CC: @gerudito #maluma #malumababy #malumaoficial #malumaedits #malumafans #papijuancho #mexico #méxico #cdmx #malumaconcert ♬ sonido original – EstiloDF

«Την επόμενη φορά προστάτευσε τα αυτιά του. Αλήθεια. Είναι πολύ βαρύ για το παιδί. Αυτό είναι δική σου ευθύνη. Το κουνάς δεξιά-αριστερά λες και είναι παιχνίδι. Αυτό το μωρό δεν θέλει να είναι εδώ. Στο λέω με όλη μου την αγάπη και τον σεβασμό, τώρα που είμαι πατέρας… δεν θα το έφερνα ποτέ σε συναυλία. Την επόμενη φορά να είσαι σε μεγαλύτερη εγρήγορση» πρόσθεσε, με το πλήθος να τον επιδοκιμάζει για την εν λόγω παρέμβαση…

Διαβάστε επίσης:

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Το έζησα όπως το ήθελα, δεν υπάρχουν λέξεις» – Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της (Photo)

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Πρέβεζας μεταφέρθηκε η Σαμπρίνα

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» – H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
limeniko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Αναστάτωση από φωτιά σε τουριστικό σκάφος με 175 επιβαίνοντες – Όλοι σώοι (videos)

lena-samara-kideia-2
ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά (Photos)

jd-vance_1108_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέι Ντι Βανς: «Οι ΗΠΑ θέλουν να προγραμματίσουν μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι» (videos)

nestoras_antoniou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον θάνατο του Νέστορα Αντωνίου – Το αντίο του Παύλου Πολάκη: «Καλό ταξίδι, σύντροφε και φίλε»

persides new
ΕΛΛΑΔΑ

Περσείδες: Πότε κορυφώνεται η θεαματική βροχή μετεωριτών (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 12:22
limeniko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Αναστάτωση από φωτιά σε τουριστικό σκάφος με 175 επιβαίνοντες – Όλοι σώοι (videos)

lena-samara-kideia-2
ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά (Photos)

jd-vance_1108_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέι Ντι Βανς: «Οι ΗΠΑ θέλουν να προγραμματίσουν μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι» (videos)

1 / 3