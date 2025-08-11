Ο Maluma έκανε παρατήρηση από τη σκηνή σε μητέρα που είχε φέρει το μωρό της στη συναυλία – «Νομίζεις είναι καλή ιδέα αυτό;» (Video)

Την έντονη αντίδραση του Maluma προκάλεσε η εικόνα μιας μητέρας που παραβρέθηκε στη συναυλία του, κρατώντας στην αγκαλιά της το μόλις ενός έτους μωρό της, χωρίς να του έχει βάλει προστασία στα αυτιά του.

Ο 31χρονος τραγουδιστής δεν δίστασε, μάλιστα, να διακόψει το πρόγραμμα, προκειμένου να επικρίνει δημοσίως από τη σκηνή την εν λόγω μητέρα για την αβλεψία της.

«Νομίζεις ότι είναι καλή ιδέα να έχεις το ενός έτους παιδί σου σε συναυλία όπου τα ντεσιμπέλ είναι αδιανόητα ψηλά; Το μωρό δεν ξέρει καν τι κάνει εδώ» ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής.

«Την επόμενη φορά προστάτευσε τα αυτιά του. Αλήθεια. Είναι πολύ βαρύ για το παιδί. Αυτό είναι δική σου ευθύνη. Το κουνάς δεξιά-αριστερά λες και είναι παιχνίδι. Αυτό το μωρό δεν θέλει να είναι εδώ. Στο λέω με όλη μου την αγάπη και τον σεβασμό, τώρα που είμαι πατέρας… δεν θα το έφερνα ποτέ σε συναυλία. Την επόμενη φορά να είσαι σε μεγαλύτερη εγρήγορση» πρόσθεσε, με το πλήθος να τον επιδοκιμάζει για την εν λόγω παρέμβαση…

