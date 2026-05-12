Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί πλέον να τινάξει ακόμη και την τουριστική σεζόν σε Ευρώπη και Ασία.

Το παρατεταμένο κλείσιμο της περιοχής έχει προκαλέσει «έμφραγμα» στις αεροπορικές εταιρίες, με την JP Morgan την ίδια ώρα να προειδοποιεί για σοβαρότατο πρόβλημα.

Η επενδυτική τράπεζα προειδοποίησε ότι έως τα μέσα Ιουνίου τα πετρελαϊκά αποθέματα στις ανεπτυγμένες χώρες αναμένεται να φτάσουν σε «επίπεδα λειτουργικής πίεσης».

Τα αποθέματα συγκράτησαν τις τιμές, σε ανεκτά επίπεδα, όμως λιγοστεύουν επικίνδυνα.

Πάνω από 200 δολάρια οι τιμές στα καύσιμα

Η κατάσταση έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες αερομεταφορές, με την ανησυχία να είναι έκδηλη για νέο κύμα ακυρώσεων πτήσεων και εκτόξευση των αεροπορικών εισιτηρίων πάνω στην κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου.

Αρκετές χώρες έχουν ήδη ελλείψεις σε καύσιμα αεροσκαφών παγκοσμίως, με την τιμή του να έχει ξεπεράσει στην Ευρώπη τα 200 δολάρια ανά βαρέλι. Η ταχύτητα με την οποία αυξάνεται η τιμή είναι πιο γρήγορη από το αργό πετρέλαιο το οποίο σημείωσε αύξηση 1,51% στα 99,55 δολάρια το βαρέλι, ενώ το brent είναι στα 105,5 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας αύξηση 1,19%.

Η τιμή αυτή για τα καύσιμα στα αεροσκάφη, έχει ήδη προκαλέσει χιλιάδες ακυρώσεις ή και αναβολές πτήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της OilX της Energy Aspects, η παραγωγή jet fuel και κηροζίνης στα ασιατικά διυλιστήρια υποχώρησε στα 2,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Απρίλιο, μειωμένη κατά περισσότερο από 500.000 βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Διαβάστε επίσης:

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ: «Εμπλουτισμός ουρανίου έως και 90% αν μας επιτεθούν ξανά» – Σε μία κλωστή η εκεχειρία



Ισραήλ: Πέρασε νομοσχέδιο για ειδικά δικαστήρια για την επίθεση της Χαμάς – Προς θανατική ποινή 300 Παλαιστίνιοι

Σε μία κλωστή η θητεία του Στάρμερ – Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο, σκέψεις για παραιτήσεις