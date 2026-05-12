ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 12:56
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

12.05.2026 11:37

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή: Με 800 ευρώ και σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης – Τι αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο πρωθυπουργός

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών σήμερα και τα μάτια των υγειονομικών είναι στραμμένα στις ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα νοσοκομεία και όλες τις υγειονομικές μονάδες, που αναμένεται να κάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον επαγγελματικό κλάδο που είναι ο βασικός πυλώνας του ΕΣΥ.

Βασικό μέτρο αναμένεται να είναι η θεσμοθέτηση αυτόνομου νοσηλευτικού κλάδου, ένα αίτημα των επαγγελματιών της υγείας που εδώ και πολλά χρόνια διεκδικούν. Σ΄ αυτόν τον κλάδο αναμένεται να ενταχθούν όλοι οι νοσηλευτές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Πανεπιστημιακής (ΠΕ) όπου θα εμπεριέχει μισθολογικές αυξήσεις και κίνητρα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, που σήμερα είναι ιδιαίτερα δύσκολες λόγω των δραματικών ελλείψεων στο ΕΣΥ.

Αποκαλυπτικά είναι τα τελευταία στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν τις ελλείψεις και τις συνθήκες εργασίας. Αναλυτικά έως και τις  31 Δεκέμβριου 2024 εργάζονταν:

  • Στο ΕΣΥ 33.961 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτές για 33.722 κλίνες.
  • Στον ιδιωτικό τομέα για 14.612 κλίνες εργάζονταν 8.787 νοσηλευτές.

Συνολικά, 42.748 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτές για 48.334 κλίνες, αναλογία 0,88 νοσηλευτές ανά κλίνη, ενώ ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 2,03 νοσηλευτές ανά κλίνη.

Με βάση τους απαρχαιωμένους οργανισμούς των δημόσιων μονάδων υγείας, οι κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού ξεπερνούν τις 20.000, ενώ οι πραγματικές ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες.

Την εικόνα αυτή μετέφερε ο Μανώλης Βαρδαβάκης, νοσηλευτής, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Θριάσιο», μέλος της ΕΕ της ΠΟΕΔΗΝ, σε εκδήλωση του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας του ΚΚΕ, την Κυριακή 10 Μαΐου, εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτών.

Παράλληλα σύμφωνα με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του ΕΣΥ, (ΠΑΣΥΝΟ- ΕΣΥ) στη χώρα μας αντιστοιχεί ένας με δύο νοσηλευτής ανά 30-40 ασθενείς σε κάθε βάρδια. Η ελάχιστη ασφαλής αναλογία σε κλινικά τμήματα διεθνώς: 1 Νοσηλευτής ανά 5 ασθενείς.

Οι μισθοί

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) σε ανακοινώσεις της έχει αναφέρει πολλές φορές ότι οι μισθοί των νοσηλευτών είναι ίσοι ή και μικρότεροι από το 2011, επισημαίνοντας ότι τότε λάμβαναν 14 μισθούς και όχι 12, όπως τώρα.

Αναλυτικά:

  • Ο μισθός νεοδιόριστου Νοσηλευτή Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, είναι 836 ευρώ και το έτος 2011 ήταν 803 ευρώ.
  • Ο Βοηθός Νοσηλευτή ΔΕ ο μισθός νεοδιόριστου τώρα είναι 736 ευρώ και το έτος 2011 ήταν 757 ευρώ.
  • Τραυματιοφορέα ΥΕ ο μισθός νεοδιόριστου τώρα είναι 684 ευρώ, το έτος 2011 ήταν 677 ευρώ.

Επιπλέον ένας Νοσηλευτής με πλήρες κυκλικό ωράριο, επτά νύχτες, επτά απογεύματα, τρείς αργίες το μήνα λαμβάνει 100-150 ευρώ το μήνα ως πρόσθετες αμοιβές, που στο εξωτερικό για μία μόνο αργία εργασίας λαμβάνει πολλαπλάσια.

Με όλα τα παραπάνω δεδομένα δεν είναι τυχαίο που οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου δεν επιθυμούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους τις σχολές Νοσηλευτικής στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Παράλληλα πολλοί επαγγελματίες που ήδη εργάζονται στο ΕΣΥ και υποφέρουν από εργασιακή εξουθένωσή (σύνδρομο burn out) παραιτούνται είτε για να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα είτε για να μεταναστεύσουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου τόσο οι συνθήκες εργασίας όσο και οι μισθοί είναι καλύτεροι.

