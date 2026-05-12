Survivor: Στο νοσοκομείο με νευρικό κλονισμό ο Μάνος Μαλλιαρός μετά τον μερικό ακρωτηριασμό συμπαίκτη του στον Άγιο Δομίνικο (Video)

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι παίκτες του Survivor μετά τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη στον Άγιο Δομίνικο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Μάνος Μαλλιαρός υπέστη νευρικό κλονισμό, όταν είδε τον τραυματισμένο συμπαίκτη του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί και ο ίδιος στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, ο Μάνος Μαλλιαρός ήταν μπροστά στο σκηνικό του τραυματισμού και ήταν αυτός που βοήθησε τον τραυματία συμπαίκτη του στο Survivor να βγει από τη θάλασσα μετά το χτύπημα από το σκάφος.

Στη συνέχεια, δεν άντεξε και κατέρρευσε παθαίνοντας νευρικό κλονισμό, ενώ χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Αγίου Δομινίκου, όπου και παρακολουθείται από γιατρούς, με την κατάστασή του να είναι ελεγχόμενη.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο cdn.com.do, το ατύχημα σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Σαόνα στη Δομινικανή Δημοκρατία, όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον Έλληνα παίκτη του Survivor, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται γυρίσματα του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, με τις αρχές να διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Η ανακοίνωση της AcunMedya

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της AcunMedya, το περιστατικό σημειώθηκε εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι. Σχετικά με την κατάσταση του παίκτη, η εταιρεία παραγωγής αναφέρει ότι «παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου».

«Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.

Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.

Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης. Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».

ΣΚΑΙ: Αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του Survivor

Ο ΣΚΑΪ εξέφρασε τη στήριξη και τη συμπαράστασή του τόσο προς τον παίκτη όσο και προς την οικογένειά του. Παράλληλα, το κανάλι του Φαλήρου διευκρίνισε ότι, αν και η παραγωγή του παιχνιδιού πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό την ευθύνη της Acun Medya, ο σταθμός παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του παίκτη και προτίθεται να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην ιατρική του φροντίδα, αλλά και στη διαδικασία αποκατάστασής του.

Σημειώνεται πως η προβολή του προγράμματος αναστέλλεται μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού.

Η ανακοίνωση του σταθμού

«Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του “Survivor” στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του “Survivor” γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί. Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Χαρακτηριστικά φαβορί για τη νίκη διακρίνονται στο «Ferto»

Survivor: Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος που τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο

Survivor: Σοκ με τον μερικό ακρωτηριασμό παίκτη, «δεν μπορεί να μεταφερθεί άμεσα», λέει ο Γεωργιάδης, αγωνιούν οι γονείς (Video)



