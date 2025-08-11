search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 09:25
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2025 08:17

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Πρέβεζας μεταφέρθηκε η Σαμπρίνα

11.08.2025 08:17
sabrina-new

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο Πρέβεζας -όπου βρισκόταν με αφορμή μια συναυλία της- μεταφέρθηκε η Σαμπρίνα έπειτα από τραυματισμό της από σίδερο που καρφώθηκε στο χέρι της.

Την είδηση γνωστοποίησε η ίδια η τραγουδίστρια μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας το σχετικό στιγμιότυπο.

«Με την πούλια τον αυγερινό και τα στρας στο νοσοκομείο Πρέβεζας. Φθηνά τη γλίτωσα, από ένα σίδερο που καρφώθηκε στο χέρι μου.. με 8 ράμματα, παρά ένα εκατοστό ο τένοντας. Ευχαριστώ πολύ τον γιατρό και τους νοσηλευτές στο νοσοκομείο Πρέβεζας», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας από το νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης:

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» – H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

Γιάννης Στάνκογλου: «Ο έρωτας δεν διαρκεί για πάντα – Μεγαλώνοντας κρατάω πια μικρό καλάθι»

Δήμητρα Παπαδήμα: «Ήμουν αυτοκαταστροφική, πήγαινα στο μπαλκόνι για να πηδήξω»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ifaisteio new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα έκρηξη στην Αίτνα: Ροή λάβας σε υψόμετρο 3.000 μέτρων

elafonisi+beach_new
TRAVEL

Ελαφονήσι: Το ροζ όνειρο της Κρήτης (video)

ariel-konstantinidi-new
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Το έζησα όπως το ήθελα, δεν υπάρχουν λέξεις» – Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της (Photo)

pezodromia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mystreet: Η νέα εφαρμογή για καταγγελίες αυθαίρετης κατάληψης πεζοδρομίων και πλατειών

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου – Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

seirli1
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο χώρο του θεάτρου: Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας η Σοφία Σεϊρλή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 09:25
ifaisteio new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα έκρηξη στην Αίτνα: Ροή λάβας σε υψόμετρο 3.000 μέτρων

elafonisi+beach_new
TRAVEL

Ελαφονήσι: Το ροζ όνειρο της Κρήτης (video)

ariel-konstantinidi-new
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Το έζησα όπως το ήθελα, δεν υπάρχουν λέξεις» – Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της (Photo)

1 / 3