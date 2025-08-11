Εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Πρέβεζας μεταφέρθηκε η Σαμπρίνα

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο Πρέβεζας -όπου βρισκόταν με αφορμή μια συναυλία της- μεταφέρθηκε η Σαμπρίνα έπειτα από τραυματισμό της από σίδερο που καρφώθηκε στο χέρι της.

Την είδηση γνωστοποίησε η ίδια η τραγουδίστρια μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας το σχετικό στιγμιότυπο.

«Με την πούλια τον αυγερινό και τα στρας στο νοσοκομείο Πρέβεζας. Φθηνά τη γλίτωσα, από ένα σίδερο που καρφώθηκε στο χέρι μου.. με 8 ράμματα, παρά ένα εκατοστό ο τένοντας. Ευχαριστώ πολύ τον γιατρό και τους νοσηλευτές στο νοσοκομείο Πρέβεζας», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας από το νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης:

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» – H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

Γιάννης Στάνκογλου: «Ο έρωτας δεν διαρκεί για πάντα – Μεγαλώνοντας κρατάω πια μικρό καλάθι»

Δήμητρα Παπαδήμα: «Ήμουν αυτοκαταστροφική, πήγαινα στο μπαλκόνι για να πηδήξω»