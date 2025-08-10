Πρέβεζα: Μάχη με τις φλόγες σε 4 μέτωπα – Επί ποδός ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης

Αντιμέτωπες με 4 πυρκαγιές είναι οι δυνάμεις πυρόσβεσης και οι κάτοικοι της Πρέβεζας. Μετά την αναζωπύρωση της πυρκαγιάς στη Βρυσούλα που είχε σαν αποτέλεσμα να ζητηθεί η προληπτική εκκένωση της Κάτω Ρευματιάς και την εκδήλωση της φωτιάς στην Καστροσυκιά Πρέβεζας, όπου επίσης εστάλη 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή, δημιουργήθηκαν δύο νέα πύρινα μέτωπα: στον Μύτικα και στην Στεφάνη, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από τη Βρυσούλα.

Όλη η πυροσβεστική δύναμη του νομού Πρέβεζας βρίσκεται επί ποδός, ενώ σπεύδουν ενισχύσεις από όλη την Ήπειρο. Έχουν σηκωθεί και επιχειρούν, από το ένα μέτωπο στο άλλο, 11 εναέρια μέσα, 7 Air Tractor, 2 PZL, 2 Canadair και 1 Erickson.

Στόχος είναι να περιοριστούν τα μέτωπα όσο περισσότερο γίνεται πριν πέσει το σκοτάδι και σταματήσουν να επιχειρούν τα πτητικά μέσα πυρόσβεσης.

Για μία ακόμα μέρα με χαμηλές πτήσεις και στοχευμένες ρίψεις νερού δίνεται μάχη ώστε να σωθούν περιουσίες.

Κινδύνευσε ηλικιωμένος

Στην Καστροσυκιά, όπου βρίσκονται διάσπαρτες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικές κατοικίες, κινδύνευσε ηλικιωμένος άνδρας, τον οποίο έβγαλαν από το σπίτι του εθελοντές και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική – δασική έκταση ανάμεσα σε Καστροσυκιά και Κανάλι. Το μέτωπο μεγάλωσε και πυκνοί καπνοί “πνίγουν” την περιοχή, ενώ μήνυμα από το “112” εστάλη καλώντας όσους βρίσκονται στην παραλία της Καστροσυκιάς να απομακρυνθούν προς Ηγουμενίτσα ή Πρέβεζα.

Kλειστεή η εθνική Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας

Κλειστή παραμένει η εθνική οδός Πρέβεζας – Ηγουμενιτσας στο ύψος Καστροσυκιάς λόγω της πυρκαγιάς. Αστυνομικοί ρυθμίζουν την κυκλοφορία και διευκολύνουν την γρήγορη μετάβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στο μέτωπο της φωτιάς.

Αναζωπύρωση στη Βρυσούλα

Νωρίτερα, το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για μεγάλη αναζωπύρωση στην Βρυσούλα της Πρέβεζας, όπου χθες εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά που απείλησε το χωριό (φωτογραφία). Οι φλόγες κατευθύνονται προς την Κάτω Ρευματιά.

Στις 18.05 ήχησε το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην Κάτω Ρευματιά να απομακρυνθούν προς της Ρευματιά.

Η πυρκαγιά στη Στεφάνη Πρεβέζης ήταν η τέταρτη κατά σειρά φωτιά, μετά από εκείνη στον Μύτικα, στο νομό.

Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες. μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ με 6 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Διαβάστε επίσης:

Αγρίνιο: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στη Νεάπολη – Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Πτώση ασανσέρ στο «Γεννηματάς»: Μηνύσεις από την εργαζόμενη που βρισκόταν στον ανελκυστήρα – Η τοποθέτηση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ (Photo)

Κηφισιά: Σύλληψη 14χρονων που έσπαγαν παγκάκια – Τραυμάτισαν γυναίκα αστυνομικό