Αγρίνιο: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στη Νεάπολη – Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση στη Νεάπολη Αγρινίου το απόγευμα της Κυριακής.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στη Νεάπολη Αγρινίου. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025

