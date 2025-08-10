search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

10.08.2025 20:48

Αγρίνιο: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στη Νεάπολη – Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

10.08.2025 20:48
fotia_pyrosvestiki_1906_1460-820_new

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση στη Νεάπολη Αγρινίου το απόγευμα της Κυριακής.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

