Πτώση ασανσέρ στο «Γεννηματάς»: Μηνύσεις από την εργαζόμενη που βρισκόταν στον ανελκυστήρα – Η τοποθέτηση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ (Photo)

Σε μηνύσεις τόσο προς την εταιρεία κατασκευής του ασανσέρ όσο και προς την εταιρείας συντήρησης έχει ήδη προβεί η εργαζόμενη του νοσοκομείου «Γεννηματάς», που βρισκόταν μέσα στον ανελκυστήρα που έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο του κτιρίου.

Η γυναίκα που εργάζεται στο νοσοκομείο ως βοηθός ακτινολόγου και εκείνη τη στιγμή μετέφερε βαρύ ακτινολογικό μηχάνημα είναι σοκαρισμένη από το περιστατικό και ευτυχώς για την ίδια δεν έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, καθώς έχει μόνο μερικούς μώλωπες στα πόδια, απόρροια της πετυχημένης προσπάθειάς της να πηδήξει έξω από το ασανσέρ όσο αυτό βρισκόταν σε κίνηση.

Για την ώρα, το υπουργείο Υγείας δεν έχει πάρει θέση καθώς διερευνά το περιστατικό, αλλά αναμένεται να υπάρξει επίσημη τοποθέτηση επί του θέματος.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος έκανε την εξής δήλωση συνοδευόμενη και από μια φωτογραφία του ανελκυστήρα που τραβήχτηκε από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου:

ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΣΑΝΣΕΡ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΥΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ

ΔΕΣΤΕ ΦΩΤΟ ΠΟΥ ΤΡΑΒΗΞΕ Η ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΥΠΟΧΩΡΟΥΣΕ ΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ

Σήμερα το μεσημέρι στο νοσοκομείο ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είχαμε βλάβη σε κεντρικό ασανσέρ που εξυπηρετεί τα επείγοντα και πολλά τμήματα και κλινικές του νοσοκομείου.



Συνάδελφος τεχνολόγος κλήθηκε να διενεργήσει επείγουσα ακτινογραφία στη χειρουργική κλινική.

Πήρε το ασανσέρ από το ισόγειο μαζί με το φορητό ακτινολογικό μηχάνημα για να ανέβει στο τρίτο όροφο που είναι η χειρουργική κλινική.



Όταν έφθασε στο τρίτο όροφο άνοιξε η πόρτα του ασανσέρ και προσπάθησε να βγεί έξω με το μηχάνημα.

Ξαφνικά με ανοικτή τη πόρτα το ασανσέρ άρχισε να υποχωρεί προς τα κάτω.

Ή συνάδελφος είχε μισό βγάλει έξω από τη πόρτα το μηχάνημα.

Κατατρόμαξε ζήτησε βοήθεια και την τελευταία στιγμή με τη βοήθεια συνοδού κατάφερε να βγει έξω με το μηχάνημα.



Μπορούσε να εγκλωβιστεί μέσα στο ασανσέρ και να την καταπλακώσει το μηχάνημα.

Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα τραυματισμό συναδέλφου ή και ασθενή.



Το ασανσέρ είναι ακινητοποιημένο. Εκλήθει η αστυνομία που ήδη διεξάγει έρευνα.

Επισημαίνουμε ότι τα νοσοκομεία κάνουν κανονικά τις συντηρήσεις των ασανσέρ και διαθέτουν πιστοποιητικά καλής λειτουργίας από πιστοποιημένες εταιρείες.



Από ότι με ενημέρωσαν στο συγκεκριμένο ασανσέρ έχει γίνει συντήρηση και διαθέτει πιστοποιητικό ασφαλούς λειτουργίας.

Τι σόι ελέγχους κάνουν αυτές οι εταιρείες.

Διεξάγεται έρευνα από την αστυνομία, όπως θα διεξαχθεί ΕΔΕ. Να αποδοθούν οι ευθύνες όπου υπάρχουν. Οι εταιρείες πιστοποίησης επιτέλους να κάνουν καλά τη δουλειά τους.

Γιαννάκος

Το γεγονός γνωστοποίησε ο Χρίστος Αργύρης, επιμελητής Α ακτινολογίας στο ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, και μέλος του ΔΣ στο σωματείο των εργαζομένων του νοσοκομείου.

Αναλυτικά

«Σήμερα 10 Αυγούστου, ημέρα γενικής εφημερίας, από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα στο Γεννηματάς.

Τεχνολόγος του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου μας, εν ώρα υπηρεσίας και ανεβαίνοντας στον ΤΡΙΤΟ (3ο) όροφο για να διενεργήσει απλή ακτινογραφία, με φορητό βαρύ τροχήλατο μηχάνημα στην Β Χειρουργική Κλινική του κτιρίου 2 -δηλαδή αυτό με τις περισσότερες παθολογικές και χειρουργικές κλινικές, την ΜΕΘ και πάνω από όλα το ΤΕΠ – προσπαθώντας να μεταφέρει το μηχάνημα έξω από το ασανσέρ, με το μισό μηχάνημα εκτός ασανσέρ και το ένα πόδι της εκτός του ασανσέρ, ένιωσε τον θάλαμο να υποχωρεί, και με την βοήθεια ασθενούς ή συνοδού και τη δική της ψύχραιμη αντίδραση, εξήλθε του θαλάμου έγκαιρα ενώ λίγο μετά ο θάλαμος τελικά υποχώρησε και έφτασε στο ισόγειο.

Κε Υπουργέ Υγείας, κα Διοικήτρια, κε Υποδιοικητή, επιστημονικό και διοικητικό συμβούλιο, δυο τρεις ρητορικές ερωτήσεις μόνο θα σας απευθύνω:

Όσο χαριεντίζεστε μεταξύ σας, φωτογραφίζεστε σε ταβέρνες πολυτελείας, αυτοσυγχαίρεστε στο τουίτερ για “συντονισμό ” μείζονων ιατρικών πράξεων εξ αποστάσεως, δηλώνετε περήφανοι για την μεγάλη επισκεψιμότητα του Γεννηματάς (48% όλων των περιστατικών της Αττικής τον μήνα Ιούνη του 2025 προσήλθαν στο ΓΝΑ) μήπως να κάνετε κάποια στιγμή και την αυτοκριτική σας;

Μήπως αντί για τα καραγκιοζιλίκια με τα βραχιολάκια να δείτε λίγο τις συνθήκες εργασίας μας πιο σοβαρά;

Αν σκοτωνόταν η συνάδελφος ή τραυματιζόταν βαριά θα έφταιγε πάλι η κακιά η ώρα ή η “απουσία αξιολόγησης ” των δημοσίων υπαλλήλων;

Τι θα γινόταν αν υπήρχε φορείο με ασθενή σε αυτό το ασανσέρ;

Ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη;

Τα έχουμε δώσει όλα στην δουλειά, κάνουμε γαϊδουρινή υπομονή με την ένταση της υπερεργασίας μας και τώρα βλέπουμε ότι το “εργατικό ατύχημα ” είναι στην ημερήσια διάταξη… και όταν μιλάμε για εργατικά ατυχήματα ή κάνουμε έγγραφα για αυτά, στην καλύτερη τρώμε μπούλινγκ και τρομοκρατία μέχρι καθαιρέσεις και μετακινήσεις…

Απαιτούμε άμεσα μαζικές προσλήψεις και τήρηση των κανόνων ασφαλείας στην δουλειά μας.

Δεν θα σας αφήσουμε να κάνετε Τέμπη το νοσοκομείο μας».

Χρίστος Αργύρης, επιμελητής Α ακτινολογίας ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή, ΓΣ ΠΙΣ, Μέλος ΔΣ Σωματείου εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς.

