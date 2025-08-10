search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025 12:42
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.08.2025 11:01

Γιάννης Στάνκογλου: «Ο έρωτας δεν διαρκεί για πάντα – Μεγαλώνοντας κρατάω πια μικρό καλάθι»

10.08.2025 11:01
stankogloy-new

Για τη συντροφικότητα και τον έρωτα μίλησε ο Γιάννης Στάνκογλου στη Real Life της Real News λίγο πριν επιστέψει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, μέσα από το Grand Hotel του ΑΝΤ1.

«Η συντροφικότητα και βέβαια με αφορά, αρκεί να είναι πραγματική, αληθινή και να είσαι έτοιμος να το κάνεις. Γενικά, έχω καλούς φίλους, περνάω ωραία. Μια χαρά όλα», ανέφερε ο ηθοποιός, που σε ερώτηση για το αν του λείπει ο έρωτας απάντησε: «Ξέρεις, ο έρωτας δεν διαρκεί για πάντα. Στη ζωή μου έχω ερωτευτεί δυο – τρεις φορές και μάλιστα βαθιά. Γι’ αυτό, μεγαλώνοντας, κρατάω πια μικρό καλάθι».

«Κοίτα, αν είναι να έρθει, θα έρθει, θα σε χτυπήσει κατακέφαλα και… τότε θα το καταλάβεις. Δεν τον αποκλείω τον έρωτα, απλώς δεν τον κυνηγάω», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης:

Δήμητρα Παπαδήμα: «Ήμουν αυτοκαταστροφική, πήγαινα στο μπαλκόνι για να πηδήξω»

Ιωάννα Τούνη: Η έκπληξη των φίλων της στην Ίμπιζα για τα γενέθλιά της

Σάλος με απόφαση της L’Oréal: Προσέλαβε σταρ του OnlyFans για νέα καμπάνια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
NIKOS_ANDROULAKHS_31_7
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη διέβη τον Ρουβίκωνα της θεσμικής αυθαιρεσίας

iapones
ΚΟΣΜΟΣ

Τόκιο: Νεκροί δύο 28χρονοι πυγμάχοι στην ίδια διοργάνωση

METH_ENTATIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Φαράγγι της Σαμαριάς: Κρίσιμη η κατάσταση του 55χρονου μελισσοκόμου

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 41χρονο μοτοσικλετιστή – Καρφώθηκε σε μεταλλικό κάδο

PRWTODIKEIO2
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση – «σταθμός» του Πρωτοδικείου Αθηνών: Δεν απολύονται οι εργαζόμενοι, ηλικίας άνω των 60 ετών, που προσλήφθηκαν για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά - «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

salah_mohamed_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαλάχ εναντίον UEFA: «Πείτε μας πως πέθανε ο Αλ-Ομπέιντ»

xalkidiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για την τουριστική μείωση στη Χαλκιδική: Πτώση που αγγίζει το 10% - Λιγότεροι Έλληνες, μικρότερα έσοδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025 12:41
NIKOS_ANDROULAKHS_31_7
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη διέβη τον Ρουβίκωνα της θεσμικής αυθαιρεσίας

iapones
ΚΟΣΜΟΣ

Τόκιο: Νεκροί δύο 28χρονοι πυγμάχοι στην ίδια διοργάνωση

METH_ENTATIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Φαράγγι της Σαμαριάς: Κρίσιμη η κατάσταση του 55χρονου μελισσοκόμου

1 / 3