Γιάννης Στάνκογλου: «Ο έρωτας δεν διαρκεί για πάντα – Μεγαλώνοντας κρατάω πια μικρό καλάθι»

Για τη συντροφικότητα και τον έρωτα μίλησε ο Γιάννης Στάνκογλου στη Real Life της Real News λίγο πριν επιστέψει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, μέσα από το Grand Hotel του ΑΝΤ1.

«Η συντροφικότητα και βέβαια με αφορά, αρκεί να είναι πραγματική, αληθινή και να είσαι έτοιμος να το κάνεις. Γενικά, έχω καλούς φίλους, περνάω ωραία. Μια χαρά όλα», ανέφερε ο ηθοποιός, που σε ερώτηση για το αν του λείπει ο έρωτας απάντησε: «Ξέρεις, ο έρωτας δεν διαρκεί για πάντα. Στη ζωή μου έχω ερωτευτεί δυο – τρεις φορές και μάλιστα βαθιά. Γι’ αυτό, μεγαλώνοντας, κρατάω πια μικρό καλάθι».

«Κοίτα, αν είναι να έρθει, θα έρθει, θα σε χτυπήσει κατακέφαλα και… τότε θα το καταλάβεις. Δεν τον αποκλείω τον έρωτα, απλώς δεν τον κυνηγάω», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

