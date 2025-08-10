search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025
10.08.2025 09:40

Ιωάννα Τούνη: Η έκπληξη των φίλων της στην Ίμπιζα για τα γενέθλιά της

10.08.2025 09:40
touni_gene8lia

Στην Ίμπιζα, για να γιορτάσει τα 32α της γενέθλια μαζί με τους φίλους της βρίσκεται από χθες η Ιωάννα Τούνη.

Μάλιστα, οι φίλοι της, που ταξίδεψαν μαζί της στο όμορφο νησί της Ισπανίας, της ετοίμασαν μια έκπληξη.

Λίγο πριν αναχωρήσουν από το ξενοδοχείο, της είπαν χρόνια πολλά στον διάδρομο με μια εντυπωσιακή τούρτα.

1 / 3