Ιωάννα Τούνη: Η έκπληξη των φίλων της στην Ίμπιζα για τα γενέθλιά της

Στην Ίμπιζα, για να γιορτάσει τα 32α της γενέθλια μαζί με τους φίλους της βρίσκεται από χθες η Ιωάννα Τούνη.

Μάλιστα, οι φίλοι της, που ταξίδεψαν μαζί της στο όμορφο νησί της Ισπανίας, της ετοίμασαν μια έκπληξη.

Λίγο πριν αναχωρήσουν από το ξενοδοχείο, της είπαν χρόνια πολλά στον διάδρομο με μια εντυπωσιακή τούρτα.

Διαβάστε επίσης:

Σάλος με απόφαση της L’Oréal: Προσέλαβε σταρ του OnlyFans για νέα καμπάνια

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο – «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

«Με φάγατε μωρέ»: Το απρόοπτο λίγο πριν το ταξίδι στην Ίμπιζα για τα γενέθλια της Ιωάννας Τούνη