«Με φάγατε μωρέ»: Το απρόοπτο λίγο πριν το ταξίδι στην Ίμπιζα για τα γενέθλια της Ιωάννας Τούνη

Στην Ίμπιζα, μαζί με στενούς της φίλους, αναμένεται να περάσει τα γενέθλιά της η Ιωάννα Τούνη.

Η Influencer και επιχειρηματίας, που την Κυριακή γίνεται 32 ετών, επέλεξε τον συγκεκριμένο προορισμό για να γιορτάσει με τους φίλους της τη γιορτή της.

Ένα απρόοπτο, λίγο έλειψε να της χαλάσει το σημερινό ταξίδι, καθώς όπως αποκάλυψε η Ιωάννα Τούνη μέσα από τα Instagram Stories της έβγαλε ξανά έρπη στο πρόσωπό της.

«Βγάζω έρπη και το έκαψα με οινόπνευμα, κουμπώθηκα στις βιταμίνες και ξεκίνησα αλοιφές και χάπια Zovirax μήπως και το προλάβω. Με φάγατε μωρε!» έγραψε.

Διαβάστε επίσης:

Φίλιππος Μιχόπουλος – Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Η πρώτη κοινή φωτογραφία από τις καλοκαιρινές διακοπές

Εριέττα Κούρκουλου: Η χιουμοριστική ανάρτηση για τη διαφορά ηλικίας με τον σύζυγό της

Στην Ελλάδα και η βασίλισσα Καμίλα – Κρουαζιέρα, χωρίς τον Κάρολο, σε γιοτ Σαουδάραβα δισεκατομμυριούχου