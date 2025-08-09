search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 18:21
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.08.2025 16:24

«Με φάγατε μωρέ»: Το απρόοπτο λίγο πριν το ταξίδι στην Ίμπιζα για τα γενέθλια της Ιωάννας Τούνη

09.08.2025 16:24
toyni-new

Στην Ίμπιζα, μαζί με στενούς της φίλους, αναμένεται να περάσει τα γενέθλιά της η Ιωάννα Τούνη.

Η Influencer και επιχειρηματίας, που την Κυριακή γίνεται 32 ετών, επέλεξε τον συγκεκριμένο προορισμό για να γιορτάσει με τους φίλους της τη γιορτή της.

Ένα απρόοπτο, λίγο έλειψε να της χαλάσει το σημερινό ταξίδι, καθώς όπως αποκάλυψε η Ιωάννα Τούνη μέσα από τα Instagram Stories της έβγαλε ξανά έρπη στο πρόσωπό της.

«Βγάζω έρπη και το έκαψα με οινόπνευμα, κουμπώθηκα στις βιταμίνες και ξεκίνησα αλοιφές και χάπια Zovirax μήπως και το προλάβω. Με φάγατε μωρε!» έγραψε.

Διαβάστε επίσης:

Φίλιππος Μιχόπουλος – Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Η πρώτη κοινή φωτογραφία από τις καλοκαιρινές διακοπές

Εριέττα Κούρκουλου: Η χιουμοριστική ανάρτηση για τη διαφορά ηλικίας με τον σύζυγό της

Στην Ελλάδα και η βασίλισσα Καμίλα – Κρουαζιέρα, χωρίς τον Κάρολο, σε γιοτ Σαουδάραβα δισεκατομμυριούχου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
brazilia trohaio
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τραγωδία με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 46 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό (Video)

THALASSA_KYMA
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 48χρονος Αμερικανός πνίγηκε στον Μπάλο – Αγνόησε τις συμβουλές του ναυαγοσώστη

xamogelo-paidioy1
ΕΛΛΑΔΑ

Μελίσσια: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονου – Δύο εβδομάδες χωρίς ίχνη ζωής

paidiki pornografia 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη με 38χρονο Έλληνα που χειραγωγούσε ανήλικη στη Βουλγαρία ώστε να κακοποιεί σεξουαλικά την αδερφή της

zevgari-brazilia
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Νεκρό ζευγάρι που έκανε έρωτα σε αυτοκίνητο και έπεσε από γκρεμό 400 μέτρων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Το… περίεργο κλίμα στο εσωτερικό, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η σιωπή της ΕΟΚ και το σφάλμα του προέδρου

PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

titanikos-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

gkountaras-new
LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας (Video)

xalkidiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για την τουριστική μείωση στη Χαλκιδική: Πτώση που αγγίζει το 10% - Λιγότεροι Έλληνες, μικρότερα έσοδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 18:11
brazilia trohaio
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τραγωδία με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 46 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό (Video)

THALASSA_KYMA
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 48χρονος Αμερικανός πνίγηκε στον Μπάλο – Αγνόησε τις συμβουλές του ναυαγοσώστη

xamogelo-paidioy1
ΕΛΛΑΔΑ

Μελίσσια: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονου – Δύο εβδομάδες χωρίς ίχνη ζωής

1 / 3