Στην Ελλάδα και η βασίλισσα Καμίλα – Κρουαζιέρα, χωρίς τον Κάρολο, σε γιοτ Σαουδάραβα δισεκατομμυριούχου

Στα καταγάλα νερά της Ελλάδας, χωρίς τον βρετανό μονάρχη, «συνελήφθη» από τον φωτογραφικό φακό η βασίλισσα Καμίλα, μετά τους Πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον.

Σύμφωνα με τη βρετανική «Mirror», η 78χρονη κάνει κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά στο σκάφος του Σύρου-Σαουδάραβα επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχου δωρητή των Τόρις, Γουάφικ Σαΐντ.

Η βασίλισσα Καμίλα απαθανατίστηκε πάνω στο σούπερ – γιοτ να λιάζεται, αγναντεύοντας τη θάλασσα.

Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες της «Mirror», φορούσε ένα μίντι φλοράλ φόρεμα της, σε αποχρώσεις του ροζ και άσπρου και μαύρα γυαλιά ηλίου.

Το «Zenobia», που πιστεύεται πως πήρε το όνομά του προς τιμήν μιας βασίλισσας της Συρίας του 3ου αιώνα, έχει μήκος 57 μέτρα και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 12 άτομα σε 6 καμπίνες. Διαθέτει χώρους για 13 ακόμη μέλη πληρώματος.

Οι εσωτερικοί του χώροι θυμίζουν ξενοδοχείο πολλών αστέρων, με εντυπωσιακά φωτιστικά, εξαιρετικές ξύλινες επενδύσεις και έργα σύγχρονης τέχνης στους τοίχους. Επιπλέον, το γιοτ διαθέτει εξωτερικό χώρο για φαγητό και μια ειδικά διαμορφωμένη βιβλιοθήκη που μπορεί να μετατραπεί σε αίθουσα κινηματογράφου.

