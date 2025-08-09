search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 13:22
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.08.2025 11:35

Στην Ελλάδα και η βασίλισσα Καμίλα – Κρουαζιέρα, χωρίς τον Κάρολο, σε γιοτ Σαουδάραβα δισεκατομμυριούχου

09.08.2025 11:35
prince_charles

Στα καταγάλα νερά της Ελλάδας, χωρίς τον βρετανό μονάρχη, «συνελήφθη» από τον φωτογραφικό φακό η βασίλισσα Καμίλα, μετά τους Πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον.

Σύμφωνα με τη βρετανική «Mirror», η 78χρονη κάνει κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά στο σκάφος του Σύρου-Σαουδάραβα επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχου δωρητή των Τόρις, Γουάφικ Σαΐντ.

Η βασίλισσα Καμίλα απαθανατίστηκε πάνω στο σούπερ – γιοτ να λιάζεται, αγναντεύοντας τη θάλασσα.

Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες της «Mirror», φορούσε ένα μίντι φλοράλ φόρεμα της, σε αποχρώσεις του ροζ και άσπρου και μαύρα γυαλιά ηλίου.

Το «Zenobia», που πιστεύεται πως πήρε το όνομά του προς τιμήν μιας βασίλισσας της Συρίας του 3ου αιώνα, έχει μήκος 57 μέτρα και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 12 άτομα σε 6 καμπίνες. Διαθέτει χώρους για 13 ακόμη μέλη πληρώματος.

Οι εσωτερικοί του χώροι θυμίζουν ξενοδοχείο πολλών αστέρων, με εντυπωσιακά φωτιστικά, εξαιρετικές ξύλινες επενδύσεις και έργα σύγχρονης τέχνης στους τοίχους. Επιπλέον, το γιοτ διαθέτει εξωτερικό χώρο για φαγητό και μια ειδικά διαμορφωμένη βιβλιοθήκη που μπορεί να μετατραπεί σε αίθουσα κινηματογράφου.

Διαβάστε επίσης:

Γέννησε η Άριελ Κωνσταντινίδη ένα υγιέστατο κοριτσάκι

Ο πρώην σύζυγος της Κέλι Κλάρκσον πέθανε σε ηλικία 48 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο

Εντυπωσιακή η Άνα ντε Άρμας στο Τόκιο για την προώθηση του «Ballerina»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΗΠΑ: Στα χαμηλότερα επίπεδα από τα 1969 η ανεργία - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: 3 τραυματίες από πυροβολισμούς στην Times Square – Συνελήφθη ένας ύποπτος

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά – «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

nolan_tainia
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Έπεσε η τελευταία κλακέτα για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

provata_1907_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: 650 πρόβατα θανατώθηκαν λόγω κρούσματος ευλογιάς

kwstas_samaras_lena_samara
ΕΛΛΑΔΑ

«Θα έδινα τη ζωή μου για να μη συμβεί αυτό»: Το σπαρακτικό «αντίο» του Κώστα Σαμαρά στην αδελφή του Λένα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Το… περίεργο κλίμα στο εσωτερικό, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η σιωπή της ΕΟΚ και το σφάλμα του προέδρου

PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

titanikos-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

gkountaras-new
LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας (Video)

keratea_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατολική Αττική: Σε ύφεση η φωτιά, μετά τη νύχτα κόλασης - Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 13:16
ΗΠΑ: Στα χαμηλότερα επίπεδα από τα 1969 η ανεργία - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: 3 τραυματίες από πυροβολισμούς στην Times Square – Συνελήφθη ένας ύποπτος

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά – «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

nolan_tainia
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Έπεσε η τελευταία κλακέτα για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

1 / 3