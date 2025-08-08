search
LIFESTYLE

08.08.2025 19:57

Ο πρώην σύζυγος της Κέλι Κλάρκσον πέθανε σε ηλικία 48 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο

08.08.2025 19:57
Clarkson

Ο Μπράντον Μπλάκστοκ, μάνατζερ ταλέντων και πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας Κέλι Κλάρκσον, πέθανε μετά από μάχη με τον καρκίνο. Ήταν 48 ετών.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε την είδηση ότι ο Μπράντον Μπλάκστοκ απεβίωσε», δήλωσε εκπρόσωπος της οικογένειας Μπλάκστοκ σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη. «Ο Μπράντον πάλεψε γενναία με τον καρκίνο για περισσότερα από τρία χρόνια. Έφυγε ειρηνικά και περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του».

Η δήλωση πρόσθεσε: «Σας ευχαριστούμε για τις σκέψεις και τις προσευχές σας και ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή».

Η είδηση ήρθε μόλις μια μέρα αφότου η Κλάρκσον ανακοίνωσε ότι θα διακόψει το υπόλοιπο των παραστάσεων της στο Λας Βέγκας, επικαλούμενη λόγους υγείας του Μπλάκστοκ.

«Ενώ συνήθως κρατάω την προσωπική μου ζωή ιδιωτική, τον περασμένο χρόνο, ο πατέρας των παιδιών μου ήταν άρρωστος και αυτή τη στιγμή, πρέπει να είμαι πλήρως παρούσα γι’ αυτά», έγραψε η Κλάρκσον σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στον επαληθευμένο λογαριασμό της στο Instagram το βράδυ της Τετάρτης. «Λυπάμαι ειλικρινά όλους όσους αγόρασαν εισιτήρια για τις συναυλίες και εκτιμώ πολύ τη χάρη, την καλοσύνη και την κατανόησή σας».

Το ζευγάρι έχει μια κόρη, τη Ρίβερ, που γεννήθηκε το 2014, και έναν γιο, τον Ρέμινγκτον, που γεννήθηκε το 2016.

Ο Μπλάκστοκ ήταν ο θετός γιος της Ρίμπα ΜακΕντάιρ και γιος του Νάρβελ Μπλάκστοκ, Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας διαχείρισης ταλέντων Starstruck με έδρα το Νάσβιλ, της οποίας οι πελάτες περιλαμβάνουν τους σταρ της κάντρι Μπλέικ Σέλτον και Κάρλι Πιρς. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν 12 ετών.

