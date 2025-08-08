search
08.08.2025 18:32

Εντυπωσιακή η Άνα ντε Άρμας στο Τόκιο για την προώθηση του «Ballerina»

Η Άνα ντε Άρμας (Ana de Armas) έλαμψε με την παρουσία της στην προβολή της νέας της ταινίας, «Ballerina», στα RoppongiHils Cinemas στο Τόκιο.

Η Κουβανή ηθοποιός, η οποία βρίσκεται σε παγκόσμια περιοδεία για την προώθηση του spin-off του John Wick, συνοδευόταν από τον σκηνοθέτη Λεν Γουάιζμαν (Len Wiseman) και την Xρυσή Ολυμπιονίκη στο τζούντο, Νατσούμι Τσουνόντα (Natsumi Tsunoda).

Πόζαρε στο κόκκινο χαλί με μία μαύρη ημιδιάφανη δημιουργία Louis Vuitton, η οποία διέθετε ασημένιο μπούστο και λεπτομέρειες που αναδείκνυαν την υπέροχη σιλουέτα της. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της, με διαμαντένια κοσμήματα του οίκου και μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα.

Στη συνέχεια η ηθοποιός συμμετείχε στην τελετή Kagami Biraki, φορώντας μια στολή τζούντο, σύμφωνα με την Daily Mail. Χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο σφυρί, έσπασε το καπάκι ενός βαρελιού με σάκε, σε μια κίνηση που συμβολίζει την καλή τύχη.

Στην ταινία, σε σενάριο του Σέι Χάτεν (Shay Hatten) η ηθοποιός υποδύεται την Eve Macarro μια δολοφόνο-μπαλαρίνα που έχει εκπαιδευτεί από τους Ruska Roma και που αναζητά εκδίκηση για το θάνατο του πατέρα της.

Πρωταγωνιστεί στο πλευρό των Κιάνου Ριβς (Keanu Reeves) και Ίαν ΜακΣέιν (Ian McShane) ενώ το καστ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Λανς Ρέντικ (Lance Reddick), Αντζέλικα Χιούστον (Anjelica Huston), Γκάμπριελ Μπερν (Gabriel Byrne), Καταλίνα Σαντίνο Μορένο (Catalina Sandino Moreno) και Νόρμαν Ρίντους (Norman Reedus).

Trump Netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

NBC: Το παρασκήνιο πίσω από το σχέδιο Νετανιάχου για κατοχή της Γάζας και οι φωνές Τραμπ όταν του είπε ότι η πείνα είναι ψέματα της Χαμάς

kanoi fotia keratea 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα Αντικύθηρα έφτασαν οι καπνοί από τη φωτιά στην Κερατέα

limnos_diaswsi
ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: Ανήλικα παρασύρθηκαν με σανίδα SUP – Χρειάστηκε η συνεργασία στρατού, λιμενικού και ιδιωτικών μέσων για τη διάσωσή τους

fotia ileia 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας: 112 για εκκένωση οικισμών – Πληροφορία για εγκλωβισμένο άτομο

papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία του Αντώνη Σαμαρά: Ποια ήταν η κόρη του Λένα και πώς «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

