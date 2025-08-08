Εντυπωσιακή η Άνα ντε Άρμας στο Τόκιο για την προώθηση του «Ballerina»

Η Άνα ντε Άρμας (Ana de Armas) έλαμψε με την παρουσία της στην προβολή της νέας της ταινίας, «Ballerina», στα RoppongiHils Cinemas στο Τόκιο.

Η Κουβανή ηθοποιός, η οποία βρίσκεται σε παγκόσμια περιοδεία για την προώθηση του spin-off του John Wick, συνοδευόταν από τον σκηνοθέτη Λεν Γουάιζμαν (Len Wiseman) και την Xρυσή Ολυμπιονίκη στο τζούντο, Νατσούμι Τσουνόντα (Natsumi Tsunoda).

Πόζαρε στο κόκκινο χαλί με μία μαύρη ημιδιάφανη δημιουργία Louis Vuitton, η οποία διέθετε ασημένιο μπούστο και λεπτομέρειες που αναδείκνυαν την υπέροχη σιλουέτα της. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της, με διαμαντένια κοσμήματα του οίκου και μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα.

Ana de Armas for the #BallerinaMovie premiere in Tokyo ✨ pic.twitter.com/QB14MlViTp — Best of Ana de Armas (@bestofadearmas) August 8, 2025

Στη συνέχεια η ηθοποιός συμμετείχε στην τελετή Kagami Biraki, φορώντας μια στολή τζούντο, σύμφωνα με την Daily Mail. Χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο σφυρί, έσπασε το καπάκι ενός βαρελιού με σάκε, σε μια κίνηση που συμβολίζει την καλή τύχη.

Στην ταινία, σε σενάριο του Σέι Χάτεν (Shay Hatten) η ηθοποιός υποδύεται την Eve Macarro μια δολοφόνο-μπαλαρίνα που έχει εκπαιδευτεί από τους Ruska Roma και που αναζητά εκδίκηση για το θάνατο του πατέρα της.

Ana de Armas signing autographs at the Premiere of @ballerinamovie in Tokyo on August 7th. #BallerinaMovie

— s06_kosuke pic.twitter.com/XmUV5FBUqc — Best of Ana de Armas (@bestofadearmas) August 7, 2025

Πρωταγωνιστεί στο πλευρό των Κιάνου Ριβς (Keanu Reeves) και Ίαν ΜακΣέιν (Ian McShane) ενώ το καστ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Λανς Ρέντικ (Lance Reddick), Αντζέλικα Χιούστον (Anjelica Huston), Γκάμπριελ Μπερν (Gabriel Byrne), Καταλίνα Σαντίνο Μορένο (Catalina Sandino Moreno) και Νόρμαν Ρίντους (Norman Reedus).

Διαβάστε επίσης:

Τάνια Τσανακλίδου: «Μετά από ένα ταξίδι στην Κίνα, κατάλαβα πόσο πολύ αγαπώ τον τόπο μου»

Τζακ Νίκολσον: Συνελήφθη ο εγγονός του για κακοποίηση

Κιρ Στάρμερ για Γάζα: Λανθασμένη η απόφαση Νετανιάχου – Θα φέρει περισσότερη αιματοχυσία